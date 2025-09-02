"La politique monétaire de la BCE restera conciliante" (Amplegest)

(AOF) - " En Europe, la situation est hétérogène avec certains pays qui sont sur une trajectoire favorable, comme l’Espagne et l’Italie et d’autres qui ont plus de difficultés, comme l’Allemagne et la France ", introduit Emmanuel Auboyneau, gérant associé chez Amplegest. Selon lui, la France va probablement rentrer dans une nouvelle crise politique avec son lot d’incertitudes à la clé.

Emmanuel Auboyneau considère que l'incapacité française à réduire le train de vie de l'Etat pour rester dans une trajectoire budgétaire acceptable est un problème récurrent et pourrait affecter les taux français, ainsi que les sociétés les plus domestiques.

" Nous suivrons donc attentivement l'évolution de la situation en France au cours de cette rentrée. Plus globalement, la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne restera conciliante même si l'essentiel a été fait en termes de baisses des taux. Une baisse supplémentaire est probable d'ici à la fin de l'année. Le facteur clé en Europe est la confiance, toujours à un bas niveau. Un rebond de cette confiance, lié à des facteurs géopolitiques ou à une stabilisation politique, pourrait favoriser la consommation via une diminution du taux d'épargne aujourd'hui à ses plus hauts niveaux ", conclut-il.