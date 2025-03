La politique de la BCE "moins restrictive", l'euro dépasse 1,08 dollar

Ce matin, Goldman Sachs a révisé à la hausse ses prévisions de croissance pour l'Allemagne, de 0,2 point à 0,2% pour cette année, de 0,5 point à 1,5% pour 2026 et de 0,6% à 2% pour 2027. Pour la zone euro, l'économiste a rehaussé ses estimation de croissance de 0,1 point à 0,8% en 2025, de 0,2 point à 1,3% en 2026 et de 0,3 point à 1,6% en 2027.

La BCE juge que le "processus de désinflation est en bonne voie" et depuis un peu plus de 24 heures, elle est confrontée à la perspective d'une nette hausse des dépenses allemandes.

(AOF) - La Banque centrale européenne a réduit ses taux d'intérêt pour la sixième fois depuis juin et a laissé entendre que la phase d’assouplissement de sa politique monétaire pourrait toucher à sa fin. Le taux d'intérêt de la facilité de dépôt a été abaissé de 25 points de base à 2,50%. L'institution juge désormais que sa politique monétaire "devient sensiblement moins restrictive" alors qu'elle était qualifiée de "toujours restrictive" en janvier. Ce changement de vocabulaire de la BCE est interprété comme un signal que le cycle de baisse des taux se rapproche de sa fin.

