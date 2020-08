Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La polio officiellement éradiquée en Afrique Reuters • 25/08/2020 à 18:06









LAGOS, 25 août (Reuters) - La poliomyélite a été totalement éradiquée en Afrique, a annoncé mardi la Commission de certification régionale africaine (ARCC) pour l'éradication de la maladie. Cette certification officielle, lors d'une visioconférence organisée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), signifie que les 47 pays du continent africain ont éradiqué cette maladie virale, qui s'attaque au système nerveux et peut provoquer des paralysies irrémédiables. Le dernier cas de polio sur le sol africain a été enregistré il y a quatre ans dans le nord-est du Nigeria. La maladie reste endémique en Afghanistan et au Pakistan. (Alexis Akwagyiram, version française Marc Angrand, édité par Jean-Philippe Lefief)

