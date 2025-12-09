 Aller au contenu principal
La police sud-coréenne fait une descente dans les bureaux de Coupang à Séoul, selon Yonhap
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 03:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La police sud-coréenne a fait une descente au siège de Coupang CPNG.N à Séoul mardi après que l'entreprise de commerce électronique a subi la pire violation de données du pays depuis des années, a rapporté l'agence de presse Yonhap.

Coupang et un porte-parole de la police de Séoul n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Valeurs associées

COUPANG RG-A
27,325 USD NYSE +0,76%
