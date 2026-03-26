La police fiscale italienne perquisitionne plusieurs bureaux dans le cadre d'une enquête sur des contrats informatiques

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La police fiscale italienne a perquisitionné les bureaux de plusieurs organismes et entreprises liés à l'État, ainsi que le lieu de travail d'un cadre des télécommunications à Rome, dans le cadre d'une enquête sur les marchés publics d'informatique, ont déclaré jeudi deux sources ayant une connaissance directe de l'affaire.

L'enquête est un développement supplémentaire d'une enquête 2024 précédemment lancée sur Sogei, la société informatique du Trésor, qui se concentre sur un système présumé de truquage des contrats d'approvisionnement informatique par la création de fonds occultes, ont déclaré les sources.

Parmi les personnes visées figurent l'opérateur du réseau électrique italien, TRN.MI , l'opérateur ferroviaire national RFI et Polo Strategico Nazionale (PSN), une société qui gère l'infrastructure en nuage pour l'administration publique.

Les sources ont indiqué que la police avait également pénétré dans un bâtiment du ministère de la défense et dans le bureau d'un dirigeant de Telecom Italia (TIM) TLIT.MI à Rome.

Le ministère de la défense a déclaré qu'il apporterait son plein soutien et sa plus grande coopération aux autorités judiciaires.

Terna, RFI, TIM et PSN, qui appartient à TIM, Leonardo

LDOF.MI , CDP Equity et Sogei, n'étaient pas immédiatement disponibles pour des commentaires.

Les procureurs de Rome enquêtent sur des allégations de corruption et de blanchiment d'argent liées à certains contrats mis en adjudication par les sociétés perquisitionnées, ainsi que par le ministère de l'environnement, ont déclaré les sources.

Au total, 26 personnes font l'objet d'une enquête, ont ajouté les sources.