La police fiscale italienne perquisitionne Amazon dans le cadre d'une nouvelle enquête fiscale, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La police fiscale italienne a procédé jeudi à des perquisitions au siège d'Amazon AMZN.O à Milan dans le cadre d'une nouvelle enquête sur l'évasion fiscale du géant technologique américain, ont déclaré à Reuters deux sources ayant une connaissance directe de l'affaire.

Les sources ont déclaré que la police fiscale Guardia di Finanza a également perquisitionné les domiciles de sept dirigeants d'Amazon et les bureaux du cabinet d'audit KPMG.

Il s'agit d'un nouveau volet d'une enquête visant à déterminer si Amazon disposait d'une base permanente non divulguée en Italie de 2019 à 2024 et aurait donc dû payer plus d'impôts dans le pays.

Amazon n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire. KPMG s'est refusé à tout commentaire.