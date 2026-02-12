La police fiscale italienne perquisitionne Amazon dans le cadre d'une nouvelle enquête fiscale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du commentaire d'Amazon aux paragraphes 4, 5 et 6) par Emilio Parodi

La police fiscale italienne a procédé jeudi à des perquisitions au siège d'Amazon AMZN.O à Milan dans le cadre d'une nouvelle enquête sur l'évasion fiscale du géant technologique américain, ont déclaré à Reuters deux sources ayant une connaissance directe de l'affaire.

La police fiscale Guardia di Finanza a également perquisitionné les domiciles de sept dirigeants d'Amazon et les bureaux du cabinet d'audit KPMG.

Il s'agit d'un nouveau volet d'une enquête visant à déterminer si Amazon disposait d'une base permanente non divulguée en Italie de 2019 à 2024 et aurait donc dû payer davantage d'impôts dans le pays.

AMAZON QUALIFIE LES RECHERCHES D'"AGRESSIVES ET DISPROPORTIONNÉES"

Amazon a déclaré dans un communiqué que les actions des procureurs de Milan étaient "agressives et totalement disproportionnées" alors qu'elle était engagée dans un "dialogue transparent avec les autorités fiscales italiennes pour obtenir des éclaircissements sur des questions techniques complexes".

Elle a déclaré qu'en mars 2025, elle avait "soumis une demande de coopération renforcée avec l'Agence italienne du revenu, demandant une confirmation formelle du traitement fiscal correct de nos activités, les mêmes activités qui font l'objet de l'action menée aujourd'hui par le bureau du procureur".

La société a déclaré qu'elle s'engageait à payer tous les impôts en Italie et qu'elle figurait parmi les 50 premiers contribuables du pays.

"Des environnements réglementaires imprévisibles, des sanctions disproportionnées et des procédures judiciaires prolongées affectent de plus en plus l'attractivité de l'Italie en tant que destination d'investissement", a ajouté la société.

KPMG s'est refusé à tout commentaire.

Les procureurs de Milan ont ouvert une enquête sur Amazon EU Sarl, qui est basée au Luxembourg, et sur son directeur, soupçonnés de ne pas avoir déclaré leurs revenus, selon un mandat de perquisition de 13 pages vu par Reuters.

Selon ce mandat, Amazon disposait d'un établissement permanent en Italie avant même le mois d'août 2024, date à laquelle le groupe s'est engagé dans un programme de "conformité coopérative" avec l'agence fiscale italienne et a commencé à payer des impôts en Italie.

Sur la base de l'enquête et des déclarations de témoins, le mandat indique qu'Amazon EU Sarl a licencié et réembauché 159 employés d'une autre société Amazon en 2024,ce qui, selon les procureurs, constituait un établissement permanent en Italie jusqu'à cette date.

LA POLICE SAISIT LES ORDINATEURS DES DIRIGEANTS

La police fiscale a saisi, entre autres, des ordinateurs et d'autres dispositifs informatiques appartenant à des cadres, y compris des disques durs où sont stockés les courriels des employés après leur suppression des systèmes d'Amazon tous les trois mois, ont indiqué les sources.

La perquisition chez KPMG, qui ne fait pas l'objet d'une enquête, a été motivée par le fait que cette société figurait parmi celles qui ont fourni un avis sur les activités au centre de l'enquête.

Cette dernière mesure n'est que l'une des nombreuses affaires impliquant Amazon en Italie.

En décembre la société a convenu avec l'agence italienne de recouvrement des impôts de payer 510 millions d'euros (605,88 millions de dollars) pour régler l'un de ses litiges fiscaux.

Dans ce litige, les procureurs de Milan , qui soupçonnent une fraude s'élevant à quelque 1,2 milliard d'euros pour la période 2019-2021, prévoient de conclure leur enquête au début de cette année, selon une source au fait de l'affaire.

Les procureurs mènent également deux autres enquêtes sur la société, l'une portant sur une fraude fiscale présumée pour la période 2021-2024, et l'autre sur une fraude douanière et fiscale présumée concernant des importations chinoises .

En outre, à la fin de l'année dernière, une unité italienne d'Amazon a versé des indemnités et supprimé un système de surveillance des livreurs, mettant ainsi fin à une enquête distincte sur des allégations de fraude fiscale et de pratiques de travail illégales. (1 dollar = 0,8418 euro)