La police fiscale italienne effectue des recherches sur Amazon dans le cadre d'une nouvelle enquête fiscale, selon certaines sources

(Ajout de détails sur le mandat de perquisition et les antécédents) par Emilio Parodi

La police fiscale italienne a procédé jeudi à des perquisitions au siège d'Amazon AMZN.O à Milan dans le cadre d'une nouvelle enquête sur l'évasion fiscale du géant technologique américain, ont déclaré à Reuters deux sources ayant une connaissance directe de l'affaire.

Les sources ont déclaré que la police fiscale Guardia di Finanza a également perquisitionné les domiciles de sept dirigeants d'Amazon et les bureaux du cabinet d'audit KPMG.

Il s'agit d'un nouveau volet d'une enquête visant à déterminer si Amazon disposait d'une base permanente non divulguée en Italie de 2019 à 2024 et aurait donc dû payer plus d'impôts dans le pays.

Amazon n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire. KPMG s'est refusé à tout commentaire.

Les procureurs de Milan ont ouvert une enquête sur Amazon EU Sarl, dont le siège est au Luxembourg, et sur sa directrice Barbara Scarafia, soupçonnés de ne pas avoir déclaré leurs revenus, selon un mandat de perquisition de 13 pages dont Reuters a eu connaissance.

L'avocat de Mme Scarafian'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Selon le mandat, Amazon disposait d'un établissement permanent en Italie avant même le mois d'août 2024, date à laquelle le groupe est entré dans un programme de "conformité coopérative" avec l'agence fiscale italienne et a commencé à payer des impôts en Italie.

Sur la base de l'enquête et des déclarations de témoins, le mandat indique qu'Amazon EU Sarl a licencié et réembauché 159 employés d'une autre société Amazon en 2024,ce qui, selon les procureurs, constituait un établissement permanent en Italie jusqu'à cette date.

La police fiscale a saisi, entre autres, des ordinateurs et d'autres dispositifs informatiques appartenant aux dirigeants, notamment des disques durs où sont stockés les courriels des employés après avoir été supprimés des systèmes d'Amazon tous les trois mois, ont indiqué les sources.

La perquisition chez KPMG, qui ne fait pas l'objet d'une enquête, a été motivée par le fait que cette société figurait parmi celles qui ont fourni un avis sur les actions au centre de l'enquête.

Cette dernière mesure n'est que l'une des nombreuses affaires impliquant Amazon en Italie.

En décembre, ,la société a convenu avec l'agence italienne de recouvrement des impôts de payer 510 millions d'euros (605,88 millions de dollars) pour régler l'un de ses litiges fiscaux.

Dans ce litige, les procureurs de Milan , qui soupçonnent une fraude s'élevant à quelque 1,2 milliard d'euros pour la période 2019-2021, prévoient de conclure leur enquête au début de cette année, selon une source au fait de l'affaire.

Les procureurs mènent également deux autres enquêtes sur la société, l'une portant sur une fraude fiscale présumée pour la période 2021-2024, et l'autre sur une fraude douanière et fiscale présumée concernant des importations chinoises. . (1 $ = 0,8418 euro)