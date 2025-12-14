La police de Providence détient une personne d'intérêt après la fusillade à l'Université Brown, rapporte NBC 10 WJAR

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La police de Providence a déclaré tôt dimanche qu'elle avait placé en garde à vue une personne d'intérêt dans le cadre de la fusillade à l'Université Brown , a rapporté la chaîne NBC 10 WJAR.

La police n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

L'Université Brown a déclaré que l'ordre de mise à l'abri sur son campus avait été levé tôt dimanche, bien que la police soit restée sur les lieux et les considère toujours comme une scène de crime active.

Plus de 400 agents des forces de l'ordre ont été déployés samedi, les autorités recherchant le suspect de la fusillade de Rhode Island qui a tué deux étudiants et en a blessé neuf autres dans l'école de l'Ivy League.