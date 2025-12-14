 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La police de Providence détient une personne d'intérêt après la fusillade à l'Université Brown, rapporte NBC 10 WJAR
information fournie par Reuters 14/12/2025 à 12:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La police de Providence a déclaré tôt dimanche qu'elle avait placé en garde à vue une personne d'intérêt dans le cadre de la fusillade à l'Université Brown , a rapporté la chaîne NBC 10 WJAR.

La police n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

L'Université Brown a déclaré que l'ordre de mise à l'abri sur son campus avait été levé tôt dimanche, bien que la police soit restée sur les lieux et les considère toujours comme une scène de crime active.

Plus de 400 agents des forces de l'ordre ont été déployés samedi, les autorités recherchant le suspect de la fusillade de Rhode Island qui a tué deux étudiants et en a blessé neuf autres dans l'école de l'Ivy League.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des opérations de vote lors de la présidentielle au Chili, à Santiago le 14 décembre 2025 ( AFP / EITAN ABRAMOVICH )
    Le Chili élit son président, l'extrême droite donnée favorite
    information fournie par AFP 14.12.2025 13:04 

    Les Chiliens votent dimanche pour élire leur président, lors d'un scrutin où l'extrême droite est donnée favorite pour la première fois depuis la fin de la dictature d'Augusto Pinochet il y a 35 ans. Crédité d'une large avance par les sondages, l'ultraconservateur ... Lire la suite

  • Des ambulances à proximité de la célèbre plage de Bondi à Sydney, théâtre d'une attaque par balles qui a fait neuf morts, le 14 décembre 2025 ( AFP / Saeed KHAN )
    Une attaque contre une fête juive fait 11 morts à Sydney
    information fournie par AFP 14.12.2025 12:56 

    Deux individus ont ouvert le feu dimanche sur une foule qui célébrait la fête juive de Hanouka sur la célèbre plage de Bondi à Sydney, en Australie, faisant 11 morts et 29 blessés, selon les autorités. L'un des deux auteurs de l'attaque a en outre été tué et l'autre, ... Lire la suite

  • ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Ski: Romane Miradoli deuxième du super-G de Saint-Moritz derrière Alice Robinson
    information fournie par AFP 14.12.2025 12:28 

    La Française Romane Miradoli a signé dimanche son premier podium depuis mars, le sixième de sa carrière en Coupe du monde, en terminant deuxième du super-G de Saint-Moritz (Suisse), juste derrière la Néo-Zélandaise Alice Robinson. Sur un tracé technique, tout en ... Lire la suite

  • Lo Kin-hei (C), le dirigeant du Parti démocrate lors d’une conférence de presse, le 14 décembre 2025 à Hong Kong ( AFP / Leung Man Hei )
    Le plus ancien parti prodémocratie de Hong Kong annonce sa dissolution
    information fournie par AFP 14.12.2025 12:16 

    Le plus ancien parti prodémocratie de Hong Kong, le Parti démocrate, a officiellement décidé de se dissoudre, a annoncé son dirigeant dimanche. "Nous avons officiellement annoncé la dissolution", a déclaré Lo Kin-hei, le dirigeant du Parti démocrate, fondé en 1994, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank