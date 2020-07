Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La police allemande fouille un terrain dans l'enquête sur Maddie McCann Reuters • 28/07/2020 à 15:24









SEELZE, Allemagne, 28 juillet (Reuters) - La police allemande a fouillé mardi à l'aide d'une pelleteuse un terrain situé dans la ville de Seelze, dans la banlieue de Hanovre, dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Madeleine McCann, fillette britannique disparue en mai 2007 à l'âge de trois ans lors de vacances avec ses parents au Portugal. Ce terrain se trouve à environ une heure de route de Brunswick, ville du dernier domicile connu de Christian B., désigné le mois dernier par le parquet comme le principal suspect dans le meurtre présumé de "Maddie". "Je peux confirmer que cette fouille est liée à nos investigations dans le dossier Maddie McCann", a dit Julia Meyer, porte-parole du parquet de Brunswick. Elle a refusé de fournir des précisions. Sur des images filmées par Reuters, on peut voir des policiers et une pelleteuse à l'oeuvre sur le terrain fouillé par les enquêteurs, entouré de bâches destinées à éviter autant que possible les regards extérieurs. Le parquet de Brunswick a déclaré en juin disposer d'éléments téléphoniques liant Christian B., déjà condamné pour viol et agression sexuelle sur mineur, à la disparition de Maddie McCann le 3 mai 2007. Christian B. purge actuellement une peine de prison pour trafic de drogue. Le parquet cherche aussi à déterminer si ce suspect est lié à la disparition d'au moins un autre enfant en Allemagne. (Reuters TV, avec Thomas Escritt version française Bertrand Boucey, édité par Nicolas Delame)

