La plus haute juridiction de Californie semble pencher en faveur de Gilead dans son examen du « devoir d'innovation » des laboratoires pharmaceutiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La Cour suprême de Californie se montre sceptique quant à l'imposition d'un « devoir d'innovation » aux laboratoires pharmaceutiques

* Gilead accusé de retarder la mise sur le marché d'un médicament contre le VIH présentant moins d'effets secondaires afin de maximiser ses profits

* Le cours de l'action Gilead progresse

(Reformulation du premier paragraphe; ajout de références aux plaidoiries, de détails financiers, du cours de l'action et de la signature) par Jonathan Stempel

Mercredi,la plus haute juridiction de Californies'est montrée sceptique quant à l'obligation faite à Gilead Sciences GILD.O et à d'autres fabricants de médicaments considérés comme sûrs d'essayer de développer des médicaments qui pourraient être encore plus sûrs.

Gilead fait appel des décisions rendues en première instance selon lesquelles environ 24 000 patients utilisant un médicament contre le VIH qu'elle a produit peuvent intenter des actions en responsabilité pour négligence suite à sa décision d'arrêter de développer un médicament alternatif présentant moins d'effets secondaires.

Une décision défavorable à l'entreprise basée à Foster City, en Californie, pourrait modifier le droit de la responsabilité du fait des produits si elle obligeait effectivement les laboratoires pharmaceutiques à dépenser davantage pour développer et commercialiser rapidement des produits alternatifs, ce que l'on appelle parfois le « devoir d'innover ».

Plusieurs juges de la Cour suprême de Californie ont suggéré à l’avocat des patients atteints du VIH que le fait de conclure que Gilead n’avait pas fait preuve d’une diligence raisonnable pourrait freiner l’innovation, ou obliger les jurys à examiner au cas par cas, a posteriori, la manière dont les laboratoires pharmaceutiques devraient développer de nouveaux produits.

« N'est-ce pas un problème que le législateur serait mieux à même de résoudre? », a déclaré le juge Goodwin Liu. « Le fait est que la loi n'empêche pas une entreprise de tirer des bénéfices de son innovation. L'idée que ces bénéfices devraient désormais être plafonnés parce que l'entreprise a innové encore plus et l'a fait encore mieux me semble poser un problème. »

Les médicaments contre le VIH représentaient 70 % des 29,4 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) de chiffre d'affaires de Gilead en 2025. L'action Gilead a progressé de 1,4 % en fin d'après-midi.

GILEAD JUGE LA THÉORIE DES PATIENTS EXAGÉRÉE

L'affaire a été portée devant les tribunaux par des patients atteints du VIH qui prenaient des médicaments de Gilead à base de ténofovir disoproxil fumarate, ou TDF.

Ces médicaments ont été approuvés par la Food and Drug Administration américaine en 2001 malgré des effets secondaires potentiels, notamment des troubles rénaux et des problèmes osseux.

Gilead a rapidement commencé à tester le ténofovir alafénamide fumarate (TAF), un médicament similaire présentant moins d'effets secondaires.

Elle a interrompu le développement du TAF en 2004, affirmant que son efficacité et sa sécurité ne se distinguaient pas suffisamment de celles du TDF pour justifier la poursuite des dépenses.

Holly Boyer, avocate des patients, a déclaré que Gilead avait retardé la commercialisation du TAF de près d’une décennie afin de maximiser ses profits et de faire coïncider cette commercialisation avec l’expiration de l’exclusivité du brevet du TDF en 2017.

« Gilead était prête à accepter la souffrance de dizaines de milliers de patients séropositifs contraints de supporter un médicament qui détruisait leurs reins et leur cassait les os, tout cela pour que Gilead puisse gagner plus d'argent, 27 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) de plus », a-t-elle déclaré.

Mais les juges ont souligné que le TDF est considéré comme sûr, et que la négligence est plus courante lorsqu’un produit est dangereux.

« À quel moment pouvons-nous dire: "Parce que vous n'avez pas suivi une autre voie de développement, ... vous êtes négligent et vous devez verser d'énormes dommages-intérêts car vous auriez pu agir différemment" — même si, soit dit en passant, vous avez guéri ma maladie? », a déclaré la juge Carol Corrigan.

L'avocat de Gilead, Joshua Rosenkranz, a déclaré que la société s'était simplement concentrée sur le TDF parce qu'il avait atteint « le Saint Graal », un comprimé à prendre une fois par jour qui a sauvé des millions de vies.

« La théorie des plaignants est extrêmement large », a-t-il déclaré. « Être simplement raisonnable n’est pas une norme que les fabricants de n’importe quel secteur peuvent appliquer, et certainement pas dans ce secteur d’une importance cruciale. »

La cour n'a pas précisé quand elle rendrait son verdict.