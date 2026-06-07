La plupart des marchés du Golfe clôturent en baisse sur fond de nouvelle escalade entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ateeq Shariff
La plupart des marchés boursiers du Golfe ont clôturé en baisse dimanche après qu'une nouvelle escalade a assombri les efforts visant à mettre fin à la guerre entre les États-Unis et l'Iran.
L'armée américaine a déclaré que ses forces avaient frappé samedi des installations radar côtières iraniennes après avoir intercepté des drones lancés par l'Iran en direction du détroit d'Ormuz.
L'indice de référence saoudien .TASI a reculé de 0,6 %, pénalisé par une chute de 3,1 % de Saudi Arabian Mining Company
1211.SE et une baisse de 0,6 % du géant pétrolier Saudi Aramco
2222.SE. .
Vendredi, les contrats à terme sur le Brent ont clôturé à 93,09 dollars le baril, en baisse de 2 %, les traders ayant été rassurés par des signes indiquant que le risque d'une reprise du conflit entre les États-Unis et l'Iran s'atténuait. O/R
Kingdom Holding Company 4280.SE a chuté de 3 %, prolongeant ses pertes. Le titre avait récemment bondi, les investisseurs se montrant enthousiastes quant à sa participation dans SpaceX SPCX.O , la société d'Elon Musk qui s'apprête à entrer en bourse.
L'indice du Qatar .QSI a reculé de 0,3 %, la Qatar National Bank QNBK.QA , la première banque du Golfe, perdant 1,2 %.
La bourse du Koweït .BKP a reculé de 0,5 %, tandis que celle de Bahreïn .BAX a légèrement progressé de 0,1 %.
L'armée koweïtienne a déclaré samedi avoir intercepté sept missiles balistiques qui ont survolé des zones résidentielles, causant des dégâts matériels mais aucune victime. À Bahreïn, les sirènes ont retenti et les habitants ont été invités à se mettre à l'abri. Les deux pays ont condamné ces frappes.
En dehors du Golfe, l'indice des valeurs vedettes égyptien
.EGX30 a reculé de 0,9 %.
L'Arabie .TASI a reculé de 0,6 % à
saoudite 10.929
Le Qatar .QSI a reculé de 0,3 % à
10.305
L'Égypte .EGX30 a baissé de 0,9 % à
52.165
Bahreïn .BAX a progressé de 0,1 % à
1.983
Oman .MSX30 a reculé de 1,9 % à
7.519
Le Koweït .BKP a perdu 0,5 % à 9.181
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer