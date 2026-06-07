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La plupart des marchés du Golfe clôturent en baisse sur fond de nouvelle escalade entre les États-Unis et l'Iran
information fournie par Reuters 07/06/2026 à 15:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ateeq Shariff

La plupart des marchés boursiers du Golfe ont clôturé en baisse dimanche après qu'une nouvelle escalade a assombri les efforts visant à mettre fin à la guerre entre les États-Unis et l'Iran.

L'armée américaine a déclaré que ses forces avaient frappé samedi des installations radar côtières iraniennes après avoir intercepté des drones lancés par l'Iran en direction du détroit d'Ormuz.

L'indice de référence saoudien .TASI a reculé de 0,6 %, pénalisé par une chute de 3,1 % de Saudi Arabian Mining Company

1211.SE et une baisse de 0,6 % du géant pétrolier Saudi Aramco

2222.SE. .

Vendredi, les contrats à terme sur le Brent ont clôturé à 93,09 dollars le baril, en baisse de 2 %, les traders ayant été rassurés par des signes indiquant que le risque d'une reprise du conflit entre les États-Unis et l'Iran s'atténuait. O/R

Kingdom Holding Company 4280.SE a chuté de 3 %, prolongeant ses pertes. Le titre avait récemment bondi, les investisseurs se montrant enthousiastes quant à sa participation dans SpaceX SPCX.O , la société d'Elon Musk qui s'apprête à entrer en bourse.

L'indice du Qatar .QSI a reculé de 0,3 %, la Qatar National Bank QNBK.QA , la première banque du Golfe, perdant 1,2 %.

La bourse du Koweït .BKP a reculé de 0,5 %, tandis que celle de Bahreïn .BAX a légèrement progressé de 0,1 %.

L'armée koweïtienne a déclaré samedi avoir intercepté sept missiles balistiques qui ont survolé des zones résidentielles, causant des dégâts matériels mais aucune victime. À Bahreïn, les sirènes ont retenti et les habitants ont été invités à se mettre à l'abri. Les deux pays ont condamné ces frappes.

En dehors du Golfe, l'indice des valeurs vedettes égyptien

.EGX30 a reculé de 0,9 %.

L'Arabie .TASI a reculé de 0,6 % à

saoudite 10.929

Le Qatar .QSI a reculé de 0,3 % à

10.305

L'Égypte .EGX30 a baissé de 0,9 % à

52.165

Bahreïn .BAX a progressé de 0,1 % à

1.983

Oman .MSX30 a reculé de 1,9 % à

7.519

Le Koweït .BKP a perdu 0,5 % à 9.181

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