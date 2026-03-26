La plupart des BDC se négocient en dessous de la valeur de leurs actifs alors que les inquiétudes concernant le crédit privé s'intensifient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La majorité des sociétés de développement commercial cotées en bourse (BDCs) qui prêtent aux entreprises privées se négocient en dessous de leur valeur nette d'inventaire, selon les données du LSEG, alors que les inquiétudes concernant la transparence, l'évaluation des portefeuilles et la liquidité pèsent sur les actions.

Les données montrent qu'Ares Capital Corporation ARCC.OQ et Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N se négocient avec une décote d'environ 10 % par rapport à leur valeur nette d'inventaire, tandis que Blue Owl Capital Corporation OBDC.N se négocie avec une décote d'environ 25 %.

Les BDC collectent des fonds auprès d'investisseurs institutionnels et particuliers pour les prêter à des entreprises de taille moyenne, généralement par le biais de prêts illiquides qui ne peuvent pas être facilement vendus.

Ces derniers mois, les investisseurs ont retiré des milliards de dollars de ces véhicules en raison d'inquiétudes concernant la liquidité et parce qu'ils évaluent comment l'intelligence artificielle pourrait remodeler les modèles commerciaux des logiciels d'entreprise, un secteur fortement financé par des fonds de crédit privés.

Ares Management a plafonné les retraits de son fonds de crédit privé après que les investisseurs ont cherché à racheter 11,6 % des actions, limitant les rachats à 5 %, reflétant les mesures prises par Apollo Global Management et BlackRock, tandis que Blackstone a racheté plus que le plafond.