La plupart des Américains sont favorables à l'extension des crédits d'impôt de l'ACA, selon un sondage du KFF

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Près de huit Américains sur dix souhaitent que le Congrès renouvelle les crédits d'impôt améliorés de l'Affordable Care Act qui doivent expirer à la fin de l'année, même si les législateurs s'affrontent sur les dépenses fédérales, selon un nouveau sondage de la Kaiser Family Foundation (KFF) vendredi.

Les résultats interviennent après qu'une impasse entre le président républicain Donald Trump et les démocrates du Congrès a déclenché la 15e fermeture du gouvernement américain le 1er octobre, la dernière depuis 1981.

Après le sondage, les actions de UnitedHealth UNH.N étaient en hausse de 3%, Humana HUM.N a grimpé de 8,8%, Elevance ELV.N a gagné 4,6%, Centene CNC.N a progressé de 4,4%, Cigna CI.N a bondi de 5,6% et CVS Health CVS.N a augmenté de 1,5%.

Environ 78 % des adultes ont déclaré que les subventions, qui réduisent les primes pour les personnes qui achètent une couverture sur les marchés de l'ACA, devraient être prolongées, contre 22 % qui sont en faveur de les laisser expirer.

Le soutien va au-delà des lignes de parti, avec 92 % des démocrates, 82 % des indépendants et 59 % des républicains - dont 57 % de ceux qui sont alignés sur le mouvement "Make America Great Again" de Donald Trump -soutenant une prolongation.

Si le Congrès n'agit pas, les coûts de l'assurance maladie augmenteront fortement pour un grand nombre des 24 millions d'Américains qui sont couverts par l'ACA, selon l'organisation non partisane KFF.

L'impact serait le plus important dans les États contrôlés par les républicains qui n'ont pas élargi le plan de santé Medicaid pour les pauvres.

Les démocrates veulent également des garde-fous qui empêcheraient le président Trump d'ignorer unilatéralement leurs dispositions de l'ACA ou de retenir temporairement des fonds.

"Le sondage a été réalisé juste avant la fermeture du gouvernement fédéral le 1er octobre, qui a été déclenchée en partie par des désaccords sur la question de savoir si, comment et quand prolonger les crédits d'impôt arrivant à expiration", a déclaré le KFF.

Si rien n'est fait, les primes des assurés subventionnés pourraient plus que doubler l'année prochaine, augmentant de 114 % en moyenne pour atteindre 1 904 dollars, selon le KFF.