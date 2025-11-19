La plateforme technologique chrétienne Gloo évaluée à 586 millions de dollars lors de ses débuts discrets sur le Nasdaq

Les actions de Gloo GLOO.O ont ouvert à 0,6 % au-dessus du prix de l'offre lors de leurs débuts sur le Nasdaq mercredi, évaluant la plateforme technologique axée sur le christianisme à 585,9 millions de dollars.