La plateforme technologique chrétienne Gloo évaluée à 586 millions de dollars lors de ses débuts discrets sur le Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les actions de Gloo GLOO.O ont ouvert à 0,6 % au-dessus du prix de l'offre lors de leurs débuts sur le Nasdaq mercredi, évaluant la plateforme technologique axée sur le christianisme à 585,9 millions de dollars.
