La plateforme de trading eToro dépasse ses estimations de bénéfices, les investisseurs particuliers profitant de l'essor du marché

(Ajout de détails et de commentaires tirés de l'entretien avec le directeur général, mise à jour des actions au paragraphe 1) par Manya Saini

La plateforme d'échange d'actions et de crypto-monnaies eToro ETOR.O a battu les estimations pour le bénéfice du troisième trimestre lundi, les investisseurs de détail ayant maintenu leur tendance à l'achat malgré les inquiétudes concernant la bulle, envoyant les actions en hausse de 7% dans les échanges de l'après-midi.

La hausse des actions a ravivé les craintes d'une bulle, certains analystes avertissant que les valorisations des valeurs à forte croissance semblaient exagérées.

Les actions ont atteint des niveaux record au cours du trimestre, les bénéfices stables, les prévisions d'inflation moins élevées et l'optimisme concernant le boom de l'intelligence artificielle ayant encouragé les investisseurs à revenir vers des actifs plus risqués. L'or a également poursuivi son ascension et est devenu l'actif le plus en vogue sur le front des matières premières.

"Nous avons vu l'engouement pour l'or toucher nos clients en octobre, l'or ayant atteint un record historique", a déclaré Yoni Assia, directeur général d'eToro, lors d'une interview avec Reuters. "Nous avons vu beaucoup de rééquilibrage des portefeuilles à travers les actions américaines et européennes. Je pense que nous avons assisté à une sorte d'effacement du sommet de certaines actions technologiques sur eToro"

La contribution nette de la société, qui déduit le coût des recettes provenant des actifs cryptographiques et les intérêts débiteurs, a bondi de 28 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 215 millions de dollars.

Les nouvelles plateformes fintech ont érodé la domination des opérateurs historiques de Wall Street au cours des dernières années, attirant des investisseurs plus jeunes et férus de technologie avec des frais peu élevés, des applications mobiles élégantes et l'accès à une gamme d'actifs plus large.

EToro a enregistré un bénéfice ajusté de 60 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre. Les analystes s'attendaient à 56 cents par action, selon une estimation moyenne compilée par LSEG.

La société a également annoncé un programme de rachat d'actions à hauteur de 150 millions de dollars.

PLANS DE CROISSANCE ET CONCURRENCE

"Nous sommes affamés et nous avons un gros chéquier", a déclaré Assia à propos de l'appétit d'eToro pour les acquisitions. "Je suis sûr que nous trouverons les bonnes cibles pour ajouter de la valeur à nos clients."

Les actifs sous administration de la société de technologie financière ont augmenté de 76 % en glissement annuel pour atteindre 20,8 milliards de dollars.

La combinaison d'applications de transactions accessibles, de mouvements de prix volatils et d'un flux constant d'informations sur les marchés a toujours soutenu une forte participation des particuliers, ce qui a permis à ces plateformes de maintenir leur croissance.

Les marchés prédictifs gagnent également du terrain auprès des traders particuliers. EToro a déclaré qu'elle prévoyait de se lancer dans cet espace à la fin de l'année 2026.

Le secteur reste très concurrentiel, les néo-boursiers tels qu'eToro et Robinhood cherchant à gagner des clients auprès des poids lourds de Wall Street tels que Charles Schwab et E*Trade de Morgan Stanley.

En septembre, Robinhood a lancé une plateforme d'investissement social, qui permet aux utilisateurs de suivre les traders, de visualiser les transactions en temps réel, de suivre les performances en direct et de discuter des stratégies, entre autres.

"Nous avons inventé le trading social. Nous le faisons depuis 15 ans, et en tant qu'entreprise qui a inventé le concept de copie (copycat investing), nous pensons que la copie est une forme de flatterie", a déclaré M. Assia.