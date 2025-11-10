 Aller au contenu principal
La plateforme de réservation de voyages Klook révèle une forte croissance de son chiffre d'affaires dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 21:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouter les commentaires des analystes aux paragraphes 7-8) par Prakhar Srivastava

La plateforme de réservation de voyages en ligne Klook, soutenue par SoftBank, a enregistré une hausse de plus de 24 % de son chiffre d'affaires en 2024, a indiqué la plateforme dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis lundi, signalant une demande stable de la part des investisseurs, même si le gouvernement reste fermé.

Le marché américain des introductions en bourse a rebondi après les volatilités liées aux tarifs douaniers, la reprise des actions et les réductions des taux d'intérêt ayant stimulé la demande des investisseurs pour de nouvelles offres, bien que la fermeture prolongée du gouvernement ait entraîné certains retards.

L'offre de Klook fait suite aux récents débuts de la société de diagnostic moléculaire BillionToOne BLLN.O et de la société Grupo Aeromexico AERO.N , soutenue par Apollo, au début du mois.

La société basée à Hong Kong a déclaré un chiffre d'affaires de 417,1 millions de dollars en 2024, contre 335,2 millions de dollars un an plus tôt.

Son introduction en bourse intervient à un moment où l'industrie mondiale du tourisme connaît une croissance rapide à la suite de la pandémie de COVID-19, sous l'effet d'une augmentation des dépenses de consommation.

La contribution du secteur des voyages au PIB mondial devrait atteindre 11 700 milliards de dollars en 2025, soit 10,3 % du PIB mondial, selon un rapport de mai du Conseil mondial du voyage et du tourisme.

"Klook a un réel potentiel. La partie expériences des voyages est encore sous-pénétrée par rapport aux vols et aux hôtels. Le fait d'être mobile-first, avec une mentalité de deal et de ticket qui convient aux jeunes voyageurs et aux réservations spontanées, sa densité d'offre en Asie-Pacifique est un avantage clair", a déclaré Kat Liu, vice-présidente d'IPOX.

Il y a cependant des risques, a déclaré Liu, soulignant "des marges plus minces, une offre plus fragmentée et des taux d'acceptation plus volatiles" dans la catégorie des expériences.

Fondée en 2014, Klook propose des réservations pour des visites, des attractions, des transports et d'autres expériences de voyage dans un large éventail de lieux à travers le monde.

Il est en concurrence avec des plateformes mondiales telles que Booking.com, TripAdvisor, le chinois Trip.com et le sud-coréen Yanolja.

Klook a l'intention de s'inscrire à la Bourse de New York sous le symbole "KLK".

Goldman Sachs, Morgan Stanley et J.P. Morgan figurent parmi les principaux souscripteurs de l'offre.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

