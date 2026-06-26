La plateforme de marchés prédictifs Polymarket dépasse le milliard de dollars de chiffre d'affaires annualisé, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Manya Saini

Le chiffre d'affaires annualisé de Polymarket a dépassé le milliard de dollars, a déclaré vendredi à Reuters une source proche du dossier, soulignant l'essor rapide des marchés de prédiction alors que les investisseurs particuliers se ruent pour parier sur tous les sujets, des élections aux événements sportifs en passant par les événements financiers.

Voici quelques détails:

* En moins de deux ans, les marchés de prédiction ont évolué , passant d’un domaine de niche lié à la cryptomonnaie et à la finance académique à un segment de trading en pleine expansion, grâce à une explosion des volumes de transactions et de l’activité des utilisateurs qui a alimenté une croissance rapide dans l’ensemble du secteur.

* Cet essor a propulsé des plateformes telles que Polymarket, les traders particuliers manifestant un vif intérêt pour l’achat et la vente de contrats liés à l’issue d’événements futurs.

* Ce cap franchi par Polymarket en termes de chiffre d’affaires intervient environ six semaines après que la société a ouvert l’accès à sa plateforme de transactions aux États-Unis, permettant ainsi à ses clients d’effectuer des transactions, a précisé la source.

* « Polymarket est une entreprise axée sur les produits », a déclaré un porte-parole dans un communiqué envoyé par e-mail à Reuters. « Nous avons passé les cinq dernières années à construire le plus grand marché de prédiction au monde et à comprendre comment les gens interagissent avec les marchés à grande échelle. Nous appliquons ces enseignements à notre plateforme américaine. »

* Les plateformes de marchés de prédiction déploient également d’importants efforts pour attirer les principaux investisseurs institutionnels et les fonds spéculatifs, au-delà des petits investisseurs particuliers.

* Certains des marchés les plus populaires de Polymarket permettent actuellement aux utilisateurs de parier sur des résultats allant du vainqueur de la Coupe du monde de la FIFA à la fermeture éventuelle du détroit d’Ormuz.

* L’année dernière, Intercontinental Exchange ICE.N , la société mère du NYSE, a accepté d’investir 2 milliards de dollars dans Polymarket, marquant ainsi l’un des plus importants soutiens jamais apportés au secteur des marchés de prédiction par un poids lourd de la finance traditionnelle.

* C'est la chaîne CNBC qui a été la première à annoncer plus tôt vendredi ce chiffre d'affaires record de Polymarket.