La plateforme de billetterie StubHub vise une valorisation de 9,2 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis

StubHub, soutenu par Madrone Partners, vise une valorisation de 9,2 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, a déclaré le revendeur de billets lundi, devenant ainsi la dernière société à reprendre ses plans de cotation retardés en avril en raison de l'incertitude des tarifs douaniers.

L'entreprise new-yorkaise cherche à obtenir jusqu'à 851 millions de dollars en offrant 34 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 22 et 25 dollars.

Le dynamisme des marchés boursiers et la robustesse des bénéfices des entreprises technologiques ont déclenché une reprise longtemps attendue du marché des introductions en bourse cet automne, après que les incertitudes liées à la politique commerciale des États-Unis ont contraint une série d'entreprises, dont StubHub, à reporter leurs projets d'introduction en bourse plus tôt dans l'année.

Dans un marché des introductions en bourse dominé par les cryptomonnaies et d'autres entreprises technologiques, les débuts de StubHub pourraient être un baromètre de l'appétit des investisseurs pour les entreprises axées sur la consommation, qui ont tendance à être plus sensibles aux ralentissements macroéconomiques.

StubHub a été cofondé en 2000 par Jeff Fluhr et l'actuel directeur général Eric Baker, qui avait initialement quitté l'entreprise - et lancé viagogo, un revendeur de billets concurrent - en Europe en 2006.

Baker avait quitté StubHub avant la vente de 310 millions de dollars à la société de commerce électronique eBay

EBAY.O , conclue en 2007. Plus de dix ans plus tard, en 2020, viagogo a racheté StubHub à eBay pour 4,05 milliards de dollars.

StubHub était évalué à 16,5 milliards de dollars en 2021, selon les données de Tracxn.

"Je pense que les banquiers essaieront également de vendre l'opération sur la base de son évaluation, qui est inférieure aux attentes antérieures", a déclaré Matt Kennedy, stratège principal chez Renaissance Capital, fournisseur de fonds négociés en bourse et spécialisé dans la recherche sur les introductions en bourse.

Les gains spectaculaires enregistrés le premier jour par les sociétés ayant récemment fait leur entrée sur le marché, telles que Figma FIG.N et Bullish BLSH.N , ont conduit de nombreuses personnes à se demander si les souscripteurs - prudents face à la volatilité et à l'incertitude économique résultant des tarifs douaniers américains - ne fixent pas des prix trop bas.

La société est évaluée à 14 ou 15 milliards de dollars par d'autres investisseurs, soit bien plus que les 9,2 milliards de dollars visés, selon un investisseur actuel de StubHub qui a refusé d'être nommé publiquement.

"Je pense qu'ils finiront par fixer un prix plus élevé que ce chiffre, c'est certain", a déclaré l'investisseur à Reuters.

Le secteur des événements en direct a bénéficié de l'explosion de la préférence des consommateurs pour les expériences et les divertissements en dehors de la maison.

Les ventes record de billets de concert, comme celles de la tournée "Cowboy Carter" de la chanteuse Beyoncé cet été, ont fait grimper les revenus de la société mère de Ticketmaster, Live Nation Entertainment LYV.N .

Le chiffre d'affaires de StubHub a augmenté de 3 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 827,9 millions de dollars au cours du semestre clos le 30 juin, tandis que ses pertes ont plus que doublé pour atteindre 111,8 millions de dollars au cours de la même période.

J.P. Morgan et Goldman Sachs sont les principaux preneurs fermes. StubHub sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "STUB".