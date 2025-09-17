La plateforme de billetterie StubHub évaluée à 9,3 milliards de dollars lors de son introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de StubHub STUB.N ont augmenté d'environ 8% lors de leurs débuts à la Bourse de New York mercredi, évaluant la place de marché de revente de billets à 9,32 milliards de dollars.