La plateforme de billetterie StubHub évaluée à 9,3 milliards de dollars lors de son introduction en bourse

Les actions de StubHub STUB.N ont augmenté d'environ 8% lors de leurs débuts à la Bourse de New York mercredi, évaluant la place de marché de revente de billets à 9,32 milliards de dollars.
