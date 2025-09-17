La plateforme de billetterie StubHub évaluée à 9,3 milliards de dollars lors de ses débuts à la Bourse de New York

(Ajout de commentaires exécutifs aux paragraphes 4 et 5) par Ateev Bhandari, Pritam Biswas et Echo Wang

Les actions de StubHub STUB.N ont augmenté d'environ 8 % lors de leurs débuts à la Bourse de New York mercredi, évaluant le marché de la revente de billets à 9,32 milliards de dollars, ajoutant à une série de réceptions positives le premier jour pour les plates-formes technologiques.

L'action de la société new-yorkaise s'est ouverte à 25,35 dollars, alors que le prix de l'offre était de 23,5 dollars.

StubHub a levé près de 800 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, attendue de longue date, en vendant 34 millions d'actions, dont le prix se situe dans sa fourchette commercialisée de 22 à 25 dollars l'unité, moins de six mois après avoir retardé ses projets d'introduction en bourse en raison de la volatilité due aux politiques tarifaires de Donald Trump.

"Ce n'est qu'une étape sur la route de ce que nous voulons construire et devenir à terme la destination de tous les événements en direct et de tous les billets", a déclaré Eric Baker, cofondateur et directeur général de StubHub, lors d'un entretien avec Reuters.

"Il s'agit pour nous d'une opération de désendettement qui nous permet de lever des fonds et de rembourser nos dettes."

Les introductions en bourse ont fait un retour triomphal sur les marchés américains cet automne, après des années d'activité morose due à des taux d'intérêt plus élevés et à des valorisations gonflées.

Les débuts de la fintech suédoise Klarna KLAR.N , du banque blockchain Figure FIGR.O et de la bourse de cryptomonnaies Gemini GEMI.O ont été les têtes d'affiche de l'une des fenêtres d'introduction en bourse les plus actives depuis 2021.

QUOI SUIVRE

Les débuts de StubHub pourraient s'avérer un baromètre pour un secteur où les concurrents, à l'exception de Live Nation

LYV.N , société mère de Ticketmaster, ont eu du mal à réussir sur les marchés publics.

Le chiffre d'affaires de StubHub a augmenté de 3 % au cours de la première moitié de l'année 2025, soit la moitié de la croissance de 6 % de Live Nation au cours de la même période.

La société rivale Vivid Seats SEAT.O , qui a été introduite en bourse par l'intermédiaire d'une société d'acquisition à vocation spéciale en 2021, a perdu près de 82 % cette année, après avoir perdu 27 % l'année dernière. La société aurait envisagé une vente en décembre.

"Avec une croissance des revenus encore lente et une industrie sous surveillance pour les frais et l'équité, l'appétit des investisseurs semble plus mesuré qu'exubérant", a déclaré Kat Liu, vice-présidente de la société de recherche IPOX.

Alors que les plateformes de vente de billets bénéficient d'une explosion de l'appétit des consommateurs pour les événements en plein air, la ruée record des consommateurs pour des événements tels que le "The Eras Tour" de Taylor Swift a également entraîné un examen plus approfondi des pratiques des revendeurs.

La Commission fédérale du commerce des États-Unis a demandé aux artistes et aux fans de lui fournir des informations sur les pratiques déloyales et anticoncurrentielles dans le secteur des concerts et des événements en direct, dans le cadre d'une campagne de répression de l'administration Trump contre la vente à la sauvette de billets.

En mars, Donald Trump a signé un décret visant à protéger les fans contre "l'exploitation de la vente à la sauvette de billets" et à réformer le secteur de la billetterie des spectacles.