La plateforme de billetterie StubHub efface ses gains et clôture en dessous du prix d'émission lors de ses débuts mouvementés sur le NYSE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, ajout d'éléments de contexte dans les paragraphes 4 et 5) par Ateev Bhandari, Pritam Biswas et Echo Wang

Les actions de StubHub STUB.N ont augmenté d'environ 8 % lors de leurs débuts à la Bourse de New York mercredi, mais ont clôturé la journée en dessous de leur prix d'émission, les investisseurs accueillant avec prudence le marché de la revente de billets.

Les actions de la société new-yorkaise ont ouvert à 25,35 dollars par action, contre un prix d'offre de 23,5 dollars, évaluant la place de marché de revente de billets à 9,32 milliards de dollars lors des premiers échanges.

Cependant, les actions ont changé de cap au cours d'une séance de transactions volatile pour clôturer à 22 dollars, soit 6,4 % de moins que le prix de l'introduction en bourse.

Le prix de clôture valorise StubHub à 8,09 milliards de dollars, ce qui représente tout de même près du double des 4,05 milliards de dollars payés par Viagogo pour acquérir la société auprès d'eBay EBAY.O .

Après avoir quitté StubHub, le cofondateur Eric Baker avait lancé viagogo en 2006 en tant que concurrent européen.

StubHub a levé près de 800 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, attendue de longue date, en vendant 34 millions d'actions, dont le prix se situe dans la fourchette commercialisée de 22 à 25 dollars l'unité, moins de six mois après avoir retardé ses projets de cotation en raison de la volatilité liée aux politiques tarifaires du président Donald Trump.

"Ce n'est qu'une étape sur la route de ce que nous voulons construire et devenir à terme la destination de tous les événements en direct et de tous les billets", a déclaré Baker à Reuters lors d'une interview.

"Il s'agit vraiment d'un événement de désendettement pour nous, afin de lever des capitaux et de rembourser la dette."

Les introductions en bourse ont fait un retour triomphal sur les marchés américains cet automne, après des années d'activité morose due à des taux d'intérêt plus élevés et à des valorisations gonflées.

Les introductions de la fintech suédoise Klarna KLAR.N , de la banque blockchain Figure FIGR.O et de la bourse de cryptomonnaies Gemini GEMI.O ont été les têtes d'affiche de l'une des fenêtres d'introduction en bourse les plus actives depuis 2021.

Alors que les valeurs technologiques et cryptographiques ont ancré une reprise longtemps attendue du marché des introductions en bourse, l'inflation stagnante et les fissures croissantes du marché du travail continuent d'alimenter les inquiétudes.

QU'EST-CE QUE LA PROCHAINE

Les débuts de StubHub pourraient servir de baromètre pour un secteur où les concurrents, à l'exception de Live Nation

LYV.N , société mère de Ticketmaster, ont eu du mal à s'imposer sur les marchés publics.

Le chiffre d'affaires de StubHub a augmenté de 3 % au cours de la première moitié de l'année 2025, soit la moitié de la croissance de 6 % de Live Nation au cours de la même période.

La société rivale Vivid Seats SEAT.O , qui a été introduite en bourse par l'intermédiaire d'une société d'acquisition à vocation spéciale en 2021, a perdu près de 82 % cette année, après avoir perdu 27 % l'année dernière. La société aurait envisagé une vente en décembre.

"Avec une croissance des revenus toujours lente et une industrie sous surveillance pour les frais et l'équité, l'appétit des investisseurs semble plus mesuré qu'exubérant", a déclaré Kat Liu, vice-présidente de la société de recherche sur les introductions en bourse IPOX.

Alors que les plateformes de vente de billets bénéficient d'une explosion de l'appétit des consommateurs pour les événements en plein air, la ruée record des consommateurs pour des événements tels que le "The Eras Tour" de Taylor Swift a également entraîné un examen plus approfondi des pratiques des revendeurs.

La Commission fédérale du commerce des États-Unis a demandé aux artistes et aux fans de lui fournir des informations sur les pratiques déloyales et anticoncurrentielles dans le secteur des concerts et des événements en direct, dans le cadre d'une campagne de répression menée par l'administration Trump contre "l'exploitation de la vente à la sauvette de billets".