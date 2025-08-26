 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La plateforme d'infrastructure énergétique Hut 8 fait un bond en avant grâce à des projets d'augmentation de la capacité de production d'électricité
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 20:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** Les actions de la plateforme d'infrastructure énergétique Hut 8 HUT.O font un bond de 9,3 % à 25,64 $ ** HUT dévoile son plan pour la construction de quatre nouveaux sites aux États-Unis, d'une capacité de plus de 1,5 gigawatt ** Roth Capital estime qu'il s'agit d'une étape importante dans la stratégie de HUT de privilégier l'énergie et de mettre sur le marché un pipeline crédible de sites ** Les contrats de location pourraient stimuler les actions de HUT au fur et à mesure que de nouveaux sites sont construits - courtage

** Les 13 sociétés de courtage qui couvrent l'action la considèrent comme "achetée" ou plus, avec un prix médian de 28 $, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions de HUT ont augmenté de 14,4 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

