La plateforme d'infrastructure énergétique Hut 8 fait un bond en avant grâce à des projets d'augmentation de la capacité de production d'électricité

26 août - ** Les actions de la plateforme d'infrastructure énergétique Hut 8 HUT.O font un bond de 9,3 % à 25,64 $ ** HUT dévoile son plan pour la construction de quatre nouveaux sites aux États-Unis, d'une capacité de plus de 1,5 gigawatt ** Roth Capital estime qu'il s'agit d'une étape importante dans la stratégie de HUT de privilégier l'énergie et de mettre sur le marché un pipeline crédible de sites ** Les contrats de location pourraient stimuler les actions de HUT au fur et à mesure que de nouveaux sites sont construits - courtage

** Les 13 sociétés de courtage qui couvrent l'action la considèrent comme "achetée" ou plus, avec un prix médian de 28 $, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions de HUT ont augmenté de 14,4 % depuis le début de l'année