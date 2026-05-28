La plateforme d'assurance Corgi a été évaluée à 2,6 milliards de dollars lors de son dernier tour de table

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plateforme d'assurance basée sur l'IA Corgi a annoncé jeudi avoir levé 106 millions de dollars lors d'un tour de table mené par la société d'investissement TCV, qui l'a valorisée à 2,6 milliards de dollars.

Ce tour de table souligne le vif intérêt des investisseurs pour les start-ups qui utilisent l'intelligence artificielle pour moderniser le secteur des services financiers.

Voici quelques détails:

* Le tour de table de série B1 a également vu la participation de Prime Capital, Kindred Ventures et d'autres investisseurs.

* Ce dernier tour intervient à peine trois semaines après que Corgi, basée à San Francisco, a annoncé un tour de table de série B de 160 millions de dollars, avec une valorisation de 1,3 milliard de dollars.

* Le directeur général de Corgi, Nico Laqua, a déclaré que la société était rentable le mois dernier et que ce nouveau financement aiderait l'entreprise à se développer dans de nouveaux segments, notamment le transport routier, les petites entreprises et le sport.

* Corgi est une entreprise de technologie d'assurance qui propose des services de souscription, de gestion des sinistres et des produits d'assurance intégrés destinés à une clientèle commerciale.