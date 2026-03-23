La plateforme cryptographique Gemini chute alors que Mizuho signale une activité d'échange plus faible

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23 mars - ** Les actions de la plateforme cryptographique Gemini Space Station GEMI.O , fondée par les jumeaux milliardaires Tyler et Cameron Winklevoss, ont baissé de 3,18% à 5,78 dollars

** Mizuho réduit le PT sur GEMI à 12 $ de 26 $, citant des perspectives plus faibles pour l'activité de transactions, qui compensent la force continue des activités de cartes et de services de Gemini

** La croissance du chiffre d'affaires à court terme pourrait être limitée par des perspectives moins favorables pour les prix des actifs et des volumes de transactions plus faibles sur les principaux marchés boursiers", indique la maison de courtage

** Séparément, GEMI a été poursuivi jeudi dernier par des actionnaires qui ont déclaré avoir été trompés sur les perspectives commerciales de l'échange de crypto-monnaies

** Trois analystes sur 10 estiment que l'action est "achetée", six "conservée" et un "fortement vendue"; leur PT médian est de 9 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, GEMI a baissé de 42 % depuis le début de l'année