La plateforme asknamR récompensée du Trophée de l’Innovation lors du salon Big Data & AI Paris 2022

Paris (France), le 3 octobre 2022 – namR (code ISIN : FR0014003J32, code mnémonique : ALNMR), leader de la Data Intelligence au service la transition écologique, annonce aujourd’hui que sa plateforme de données asknamR a reçu le Trophée de l’Innovation lors du salon Big Data & AI Paris 2022.

Fruit de plus de 4 ans de recherche et développement basée sur les meilleurs technologies de la deeptech, asknamR est la première plateforme française Data-as-a-Service qui décrit quantitativement et qualitativement les bâtiments, les territoires et l’environnement en France.

La plateforme de données développée par namR est aujourd’hui à nouveau récompensée du Trophée de l’Innovation. Décerné à l’occasion du salon Big Data & AI Paris 2022, ce trophée permet aux porteurs de projets Big Data & AI de faire connaître leurs innovations d’usage s’appuyant sur le big data et l’intelligence artificielle et ayant atteint avec succès une première étape de déploiement commercial.