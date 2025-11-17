La place parisienne enchaîne une troisième baisse à la suite

(AOF) - La Bourse de Paris, à l’instar de ses homologues européennes, a débuté la semaine dans le rouge. Le CAC 40 a même aligné une troisième séance consécutive de repli et a perdu sur cette période 1,48%. La tendance a été toujours fragilisée par les craintes entourant la politique monétaire de la Fed, mais aussi par l’attente des résultats du géant Nvidia, mercredi, et des publications macro-économiques américaines retardées par le « shutdown ». Dans ces conditions, ce lundi, le CAC 40 a reculé de 0,63%, à 8 119,02 points, et, de son côté, l’EuroStoxx 50 s’est replié de 0,89%, à 5 642,93 points.

En Europe, WPP a bondi de 10,86%, à 319,60 pence, le groupe publicitaire britannique étant dans le viseur de son concurrent Havas et des sociétés de capital-investissement Apollo et KKR pour une entrée à son capital, rapporte le Times. "Nous avons régulièrement évoqué la possibilité d'un intérêt d'Havas pour WPP. Premièrement, notre conviction est qu'Havas va entreprendre une opération de taille à un moment ou un autre. L'acquisition d'une partie d'Aegis International pourrait être une autre option", souligne Oddo BHF, qui a réitéré sa recommandation Neutre sur WPP.

A Paris, TotalEnergies (+0,53% à 56,53 euros) a signé un accord avec Energetický a průmyslový holding (EPH) pour racheter 50% d'une plateforme de production flexible d'électricité (centrale à gaz et à biomasse, batteries) en Europe de l'ouest. La société détenue par l'homme d'affaires tchèque, Daniel Kretinsky, recevra en échange 5,1 milliards d'euros en actions TotalEnergies, via l'émission de 95,4 millions d'actions. "Cela représente environ 4,1% du capital social de TotalEnergies et fera d'EPH l'un des premiers actionnaires de la compagnie à l'issue de l'opération," a précisé le groupe pétrolier.

L'Élysée a confirmé que l'Ukraine allait acheter jusqu'à 100 avions Rafale, des armes de défense antiaérienne et des drones à la France, à la suite de la signature d'une lettre d'intention entre Emmanuel Macron et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, sur le tarmac de la base militaire de Villacoublay. Sur X, Zelensky a annoncé hier qu "un accord historique a été conclu avec la France" pour "renforcer l'aviation de combat et la défense aérienne". En Bourse, suite à cette information, Dassault Aviation a terminé à la deuxième place du SBF 120, progressant de 4,60% à 286,80 euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La croissance annuelle de l'ensemble de l'Union européenne devrait s'élever à 1,4% en 2025 et 2026, puis accélérer à 1,5% en 2027, selon les prévisions économiques de l'automne, la Commission européenne. Pour la zone euro, le PIB devrait croître de 1,3% cette année, puis de 1,2% en 2026 et enfin de 1,4% en 2027. Une hausse de 0,9% était auparavant attendue cette année et de 1,4% l'année prochaine.

Aux Etats-Unis, les dépenses de construction ont progressé de 0,2% en août aux Etats-Unis après une hausse de 0,2% en juillet. Elles étaient attendues en repli de 0,2%.

L'indice manufacturier de la Fed de New-York est ressorti à 18,70 en novembre, un niveau bien supérieur au consensus de 6,10. Il s'était élevé à 10,70 en octobre.

Sur le marché des devises, l'euro recule face au billet vert (-0,20%), il se négocie contre 1,1599 dollar.