La place new-yorkaise au rebond et soutenue par la Tech
Les banques continuent d'animer la cote américaine sur fond de plusieurs statistiques, le tout dans un contexte géopolitique pesant. Les investisseurs donnent l'impression de davantage se concentrer sur les résultats.
Ce jeudi, Morgan Stanley et Goldman Sachs , derniers grands établissements à publier, sont sous les projecteurs. La première avance de 0,59% après avoir publié un bénéfice trimestriel en hausse. La seconde grimpe de 3,57%, portée elle aussi par une progression de son bénéfice trimestriel, grâce aux performances de sa banque d'investissement.
De son côté, BlackRock ( 4,93%) a indiqué avoir atteint un niveau record d'actifs sous gestion, à 14 040 milliards de dollars, grâce à la reprise des marchés au quatrième trimestre.
Plusieurs statistiques au menu du jour
Les intervenants ont pris connaissance de plusieurs statistiques. Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties inférieures aux attentes : à 198 000 unités, contre 215 000 attendues, après 207 000 la semaine précédente.
L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie a largement dépassé les attentes en janvier. Il s'est redressé de -8,8 à 12,6 points, alors que le consensus n'anticipait qu'une amélioration vers -2. À 12,6, l'indicateur est à son plus haut niveau depuis septembre.
Par ailleurs, l'indice manufacturier de la Fed de New York a surpris à la hausse en janvier, en s'établissant à 7,70, bien au-dessus du consensus (0,80). Il se redresse nettement par rapport à décembre, où il avait été révisé à -3,70 (contre 3,90 initialement).
A la Bourse de New-York, le géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC ( 6,55%) est porté par l'accueil très favorable de ses résultats du quatrième trimestre, avec un bénéfice net en hausse de 35% sur la période.
Le groupe, qui fabrique notamment des puces pour Nvidia, bénéficie de la forte demande liée à l'essor de l'IA, même s'il prévient que son expansion rapide pourrait continuer à peser sur ses coûts. TSMC embarque dans son sillage Nvidia ( 2,09%), Broadcom ( 1,99%), % et Micron ( 2,79%). Dans le même temps, les valeurs liées aux équipements de fabrication de puces bondissent, avec Applied Materials à 7,21% et Lam Research à 4,47%.
