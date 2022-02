La place financière du Luxembourg sort renforcée de la crise

(NEWSManagers.com) - La place financière luxembourgeoise sort en pleine forme de la crise Covid et tient à le faire savoir. Chiffres à l'appui, elle assure ce jour à travers son association représentative, Luxembourg for Finance, que "malgré l'incertitude macroéconomique persistante liée à la crise du Covid-19, le secteur financier luxembourgeois a encore prouvé sa résilience tout au long de l'année 2021. L'emploi a continué de croître, les actifs sous gestion ont atteint des niveaux record et le Luxembourg a conservé son titre de premier centre de fonds ESG."

Sur le front de l'emploi, l'association relève 51.623 postes dans les activités financières et d’assurance, en augmentation de 3% sur un an à la fin du deuxième trimestre de 2021.

Sur le front de la gestion d'actifs, plusieurs éléments sont venus conforter les commentaires de Luxembourg for Finance. Le premier est que 77 nouvelles entités ont obtenu une licence d'exploitation au cours de l'année écoulée. Ces chiffres comprennent notamment trois nouvelles manco, trois nouvelles sociétés de gestion, six entreprises d'investissement, 52 sociétés AIFM et sept réassureurs. Seule petite déception pour l'association, le fait qu'une seule banque nouvelle se soit établie dans le pays. « Nous sommes un peu moins satisfaits dans le domaine des banques mais on peut pas avoir une douzaine d'établissements bancaires qui s’établissent chaque année ! », commente auprès de NewsManagers Nicolas Mackel, directeur général de Luxembourg for Finance.

Concernant les fonds, le régulateur luxembourgeois, le CCSF, avait déjà publié la semaine dernière le montant des actifs gérés à fin 2021. Ils sont désormais proches des 6.000 milliards d'euros, après une collecte nette record de 394 milliards d'euros. En 2020, la collecte s'établissait à moins de 150 milliards. Et le précédent record date de 2017 avec une collecte de 308 milliards, remarque Nicolas Mackel.

L'ESG, une priorité

Enfin, sur le plan de la finance durable, "le Luxembourg s'est imposé en tant que leader incontestable", s'exalte l'association. Elle s'appuie ainsi sur une étude du cabinet PwC de septembre 2021 qui indique que le Luxembourg occupe une part de marché de 44% en Europe dans les fonds appliquant des critères de sélection ESG (Environnement, social, gouvernance). "En outre, la Bourse de Luxembourg détient une part de marché mondiale de premier plan sur les emprunts obligataires vert cotés (en total de capitaux levés, ndlr)", assure Nicolas Mackel.

Pour 2022, la place du Luxembourg travaillera encore à soutenir au mieux l’industrie ESG dont elle veut faire une de ses priorités. Sa mobilisation passera notamment par des programmes de formation des salariés, ou l'élaboration d'une stratégie visant à attirer des talents internationaux en la matière par de la publicité, la digitalisation des procédures d'immigration et bien d'autres choses encore...