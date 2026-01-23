La pilule Wegovy de Novo atteint 18 410 ordonnances aux États-Unis au cours d'une première semaine encourageante

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 6, 10-13, graphique) par Sriparna Roy

La pilule Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO a été prescrite 18 410 fois aux États-Unis au cours de la première semaine complète suivant son lancement, ce qui constitue un début encourageant dans la course aux médicaments oraux pour la perte de poids, selon les analystes qui ont cité les données d'IQVIA.

Les investisseurs surveillent de près les données relatives aux prescriptions pour voir si le fabricant danois de médicaments peut maintenir son avantage de pionnier par rapport à son rival Eli Lilly LLY.N sur un marché concurrentiel de la perte de poids.

La pilule a atteint 3 071 ordonnances américaines au cours des quatre premiers jours suivant son lancement le 5 janvier, selon les données d'IQVIA.L'entreprise n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

"Nous notons que ce produit est en avance sur les autres lancements de GLP-1", ont déclaré les analystes de Guggenheim dans une note.

Les traitements oraux de l'obésité offrent aux patients une plus grande flexibilité et une alternative sans aiguille, même si les médicaments injectables devraient encore dominer dans les années à venir.

"Les premières données de lancement du Wegovy par voie orale sont très solides, même si elles concernent un marché de l'obésité désormais bien mieux établi que le marché de l'obésité en construction", a déclaré James Gordon, analyste chez Barclays.

Novo, dont le nouveau directeur général a pris ses fonctions l'année dernière, mise sur la version en pilule de son traitement phare Wegovy pour attirer de nouveaux consommateurs, alors qu'il s'efforce de retrouver son élan face à Lilly, après que des avertissements sur les bénéfices et un ralentissement de la croissance ont pesé sur ses actions l'année dernière.

Les actions de Novo ont augmenté régulièrement depuis le début de l'année, avec une hausse d'environ 25 % en janvier. L'action a augmenté de 2,5 % vendredi pour atteindre son plus haut niveau depuis la fin juillet, lorsque le directeur général Mike Doustdar a pris ses fonctions dans un contexte de baisse des ventes.

La Food and Drug Administration américaine devrait prendre une décision sur la pilule expérimentale de Lilly orforglipron d'ici le mois d'avril.

"Nous pensons que le lancement précoce du Wegovy par voie orale est encourageant pour l'orfo", a déclaré Akash Tewari, analyste chez Jefferies , ajoutant qu'il s'attend à ce que la pilule de Lilly soit principalement utilisée par les patients qui préfèrent un traitement par voie orale.

Les analystes de Guggenheim ont également noté un pic dans les tendances de recherche Google aux États-Unis pour NovoCare et Wegovy en janvier, à la suite du lancement de la pilule.

Les recherches sur NovoCare Pharmacy de Novo ont également dépassé LillyDirect, la plateforme de vente directe aux consommateurs de Lilly, ce mois-ci, ont-ils déclaré.

Les recherches liées au tirzepatide, le nom chimique de l'injection Zepbound de Lilly, sont toujours en tête de la catégorie, selon la note, tandis que l'intérêt a également augmenté pour les partenaires de télésanté de Novo, Ro et LifeMD

LFMD.O , ainsi que Hims & Hers HIMS.N .