La pilule orale de Viking réduit le poids jusqu'à 12,2 %, mais les actions s'effondrent en raison de l'augmentation des sorties de patients

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des informations sur Zepbound et Wegovy au paragraphe 5, des détails aux paragraphes 6 à 9 et met à jour les actions)

Viking Therapeutics VKTX.O a déclaré mardi que sa pilule amaigrissante expérimentale aidait les personnes souffrant d'obésité à perdre jusqu' à 12,2 % de leur poids corporel en 13 semaines, dans le cadre d'une étude très surveillée.

Pourtant, les actions de la société ont chuté de près de 35 % dans les échanges avant la mise sur le marché après que les données aient montré que plus de patients ayant reçu le médicament de Viking ont arrêté le traitement, par rapport à ceux qui ont reçu le placebo dans l'étude à mi-parcours.

Les médicaments oraux devraient prendre une part importante du marché de la perte de poids, estimé à 150 milliards de dollars, en raison de leur facilité d'utilisation par rapport aux injections telles que le Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO et le Zepbound d'Eli Lilly LLY.N .

La pilule orale expérimentale de Viking est dans une course serrée avec les traitements rivaux développés par Novo et Lilly, qui ont des moyens plus importants.

Au début du mois, Eli Lilly a déclaré que sa pilule quotidienne expérimentale, l'orforglipron, avait entraîné une perte de poids de 12,4 % chez les patients participant à une étude de stade avancé sur 72 semaines. Dans un autre essai, le semaglutide oral de Novo a montré une perte de poids de 15 % sur 68 semaines. Les deux médicaments oraux devraient être lancés l'année prochaine.

Avant les données de Viking, les analystes s'attendaient à une perte de poids de l'ordre de 10 à 15 % en moyenne pour la pilule, connue sous le nom de VK2735. Elle avait montré une perte de poids moyenne de 8,2 % lors d'un petit essai préliminaire .

Environ 20 % des personnes ayant reçu le médicament l'ont abandonné en raison d'un effet indésirable, contre 13 % pour le placebo, dans le cadre de l'étude menée auprès de 280 patients. Les raisons les plus fréquentes de l'arrêt du traitement étaient les effets secondaires gastro-intestinaux, a indiqué la société.

Comme le Zepbound de Lilly, le médicament de Viking cible également les hormones GLP-1 et GIP qui jouent un rôle essentiel dans la régulation du métabolisme.

Viking teste la forme orale et la forme injectable sous la peau du médicament chez des patients en surpoids présentant au moins une comorbidité liée au poids.