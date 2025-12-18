La pilule de Lilly maintient la perte de poids après le passage des injectables dans un essai

La pilule orale d'Eli Lilly LLY.N , l'orforglipron, a aidé à maintenir la perte de poids chez les patients qui sont passés des versions injectables des médicaments GLP-1, a déclaré la société jeudi, ce qui constitue un atout pour offrir une option de traitement de l'obésité plus pratique.

Une pilule amaigrissante orale aiderait Lilly à élargir son avance sur Novo Nordisk NOVOb.CO .

Lilly et Novo attendent tous deux les autorisations réglementaires américaines pour leurs pilules, une décision étant attendue plus tard dans l'année pour le Wegovy oral de Novo et au début de l'année prochaine pour l'orforglipron de Lilly.

Dans l'essai de phase avancée, les patients qui ont pris de l'orforglipron pendant 52 semaines, après une période initiale de traitement de 72 semaines avec Wegovy ou Zepbound, ont montré un maintien du poids supérieur à celui du placebo, a déclaré Lilly.

Les patients qui sont passés du Wegovy ont maintenu leur perte de poids précédemment obtenue avec une différence moyenne de 0,9 kg, tandis que ceux qui sont passés du Zepbound l'ont maintenue avec une différence moyenne de 5 kg.

Les effets secondaires les plus fréquemment signalés étaient légers à modérés et gastro-intestinaux, conformément aux études précédentes sur l'orforglipron.

La pilule de Lilly a aidé les patients à perdre 12,4 % de leur poids corporel dans une étude de phase avancée . Dans un autre essai, la pilule de Novo a permis une réduction de poids de 16,6 %.

Lilly a obtenu un bon pour sa pilule en novembre dans le cadre d'un accord avec l'administration Trump visant à réduire les prix de ses médicaments amaigrissants pour les programmes gouvernementaux et les patients payant en espèces.

Selon un rapport de Reuters , les dirigeants de la Food and Drug Administration des États-Unis ont fait pression en interne pour que les examinateurs accélèrent leur évaluation de l'orforglipron, après que l'entreprise a fait pression pour obtenir un délai plus rapide.

L'agence pourrait se prononcer sur la pilule de Lilly dès le 28 mars si le nouveau calendrier est adopté.