La pilule contre le psoriasis de Takeda réussit dans les études de phase avancée

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La société japonaise Takeda Pharmaceutical 4502.T TAK.N a déclaré samedi que sa pilule expérimentale contre le psoriasis avait aidé environ 70 % des patients à obtenir une peau claire ou presque claire lors de deux essais en phase finale, ce qui ouvre la perspective d'une alternative pratique aux traitements injectables.

* Le zasocitinib, médicament oral à prise unique quotidienne, a été testé chez des patients atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère - une maladie auto-immune chronique dans laquelle des plaques rouges et squameuses apparaissent sur la peau en raison d'une hyperactivité du système immunitaire.

* Dans les deux essais de phase avancée, 71,4 % et 69,2 % des patients prenant le médicament de Takeda ont obtenu une peau claire ou presque claire après 16 semaines, contre 10,7 % et 12,6 % des patients sous placebo.

* Les études ont également montré que 32,1 % et 29,7 % des patients traités avec le médicament d'Amgen AMGN.O contre le psoriasis, l'Otezla (apremilast), ont atteint des niveaux similaires de clairance de la peau.

* Parmi les patients qui ont répondu à la semaine 40 et qui sont restés sous traitement, plus de 90 % ont maintenu leur amélioration jusqu'à la semaine 60, a déclaré Takeda.

* Les effets secondaires liés au traitement, tels que les infections des voies respiratoires supérieures et l'acné, ont été signalés chez 62,1 % des patients sous zasocitinib, contre 46,9 % sous placebo et 50,5 % sous Otezla d'Amgen, a indiqué l'entreprise.

* Le zasocitinib est une pilule expérimentale conçue pour bloquer les principales voies immunitaires liées au psoriasis.

* Takeda a déclaré qu'elle était en bonne voie pour déposer des demandes de mise sur le marché auprès de la Food and Drug Administration américaine et d'autres autorités réglementaires cette année.

* Takeda teste également le médicament dans une étude en tête-à-tête avec Sotyktu BMY.N de Bristol Myers Squibb dans le psoriasis, et dans une étude de stade avancé pour l'arthrite psoriasique.