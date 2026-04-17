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La pilule contre l'obésité de Lilly a enregistré 1 390 ordonnances aux États-Unis au cours de la semaine de lancement
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 14:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un graphique, de commentaires d'analystes aux paragraphes 3, 6, 7 et 13, et d'un commentaire de Lilly aux paragraphes 8 et 9) par Sriparna Roy

La nouvelle pilule amaigrissante d'Eli Lilly LLY.N a été prescrite 1 390 fois aux États-Unis au cours de sa première semaine de vente, selon les analystes qui ont cité les données d'IQVIA, ce qui indique que sa poussée dans les traitements oraux de l'obésité est en train de gagner du terrain.

Les investisseurs surveillent de près le lancement de ce médicament alors que la concurrence s'intensifie entre Lilly et son rival danois Novo Nordisk NOVOb.CO pour obtenir une plus grande part du marché de l'obésité, qui a été dominé par des injections à succès.

Au moins deux analystes ont déclaré que les données d'IQVIA pour la semaine se terminant le 10 avril sont probablement basées surdeux jours de saisie, en supposant que Foundayo a été largement expédié un jour plus tôt.

La pilule Wegovy de Novo a atteint 3 071 ordonnances américaines au cours des quatre premiers jours qui ont suivi son lancement le 5 janvier.

Foundayo a été approuvé aux États-Unis le 1er avril, et les ordonnances ont été acceptées immédiatement sur LillyDirect, tandis que les expéditions ont commencé le 6 avril. La disponibilité à grande échelle dans les pharmacies de détail et chez les prestataires de soins de santé aux États-Unis a débuté le 9 avril .

Selon Trung Huynh, analyste chez RBC Capital Markets, le lancement de Foundayo a été plus vigoureux, les données relatives aux ordonnances ayant probablement pris de l'ampleur au cours destrois jours suivants de la première semaine.

"Cela dit, nous pensons que cette comparaison à un stade aussi précoce du lancement doit être considérée comme négligeable. Nous pensons que les semaines 8 à 12 représentent la première fenêtre pour évaluer la véritable dynamique commerciale de Foundayo."

Lillya également mis en garde contre le fait que les données d'IQVIA ne sont pas totalement exhaustives et qu'elles pourraient ne pas refléter l'ensemble des partenaires pharmaceutiques.

"Comme pour la plupart des lancements de nouveaux produits, les premiers chiffres hebdomadaires peuvent être volatils et il est préférable de les interpréter dans le temps plutôt que d'en faire un décompte complet", avait déclaré Lilly à Reuters dans une réponse envoyée par courriel mercredi.

Les actions d'Eli Lilly ont augmenté de 1,6 % dans les échanges avant bourse vendredi.

FORTE ADOPTION DU WEGOVY ORAL

Les analystes de Wall Streets'attendaient à ce que le lancement du Wegovy oral soit plus fort que celui du Wegovy injectable de Novo et du Zepbound de Lilly, avec la réserve que le marché des injections a mûri de manière significative depuis que ces médicaments ont été lancés pour la première fois.

La pilule a été prescrite 113 354 fois au cours de la même semaine, contre 105 366 au cours de la semaine précédente, selon les données d'IQVIA. Le cabinet d'analyse n'a pas souhaité faire de commentaires.

"Le lancement de Wegovy par voie orale est un bon début", a déclaré Chris Schott, analyste chez J.P. Morgan, ajoutant qu'il semble que le marché s'étende au lieu d'avoir un impact sur les injections de Zepbound de Lilly, qui sont actuellement en tête des ventes de médicaments pour la perte de poids.

Les résultats offrent également un aperçu de la performance des médicaments oraux alors que les fabricants de médicaments s'orientent vers des modèles de consommation avec paiement en espèces.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
926,700 USD NYSE +2,53%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
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