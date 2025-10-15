La pilule amaigrissante de Lilly permet un meilleur contrôle de la glycémie lors d'essais en phase finale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 3 et 8, et de détails aux paragraphes 7, 9 à 12)

La pilule amaigrissante expérimentale d'Eli Lilly LLY.N a montré un contrôle supérieur de la glycémie chez les patients diabétiques dans deux essais en phase finale, a déclaré la société mercredi, alors qu'elle cherche à élargir son avance sur le marché en croissance rapide des médicaments GLP-1.

Le médicament oral, l'orforglipron, est conçu pour imiter l'hormone GLP-1 qui supprime l'appétit et qui est ciblée par l'injection à succès de la société, le tirzepatide, vendu sous les noms de marque Mounjaro et Zepbound.

Lilly et son rival danois Novo Nordisk NOVOb.CO , leaders du marché avec leurs médicaments injectables, font la course pour lancer des traitements de perte de poids par voie orale, qui doivent encore être approuvés par la Food and Drug Administration américaine.

Dans l'une des études, la pilule de Lilly a contribué à réduire l'A1C, une mesure de la glycémie au fil du temps, jusqu'à 1,7 % par rapport à 0,8 % avec une dose de 10 mg du médicament dapagliflozin d'AstraZeneca AZN.L , vendu sous le nom de marque Farxiga.

L'essai en tête-à-tête a été mené chez des adultes atteints de diabète de type 2 mal contrôlé par la metformine, un médicament largement utilisé pour traiter l'hyperglycémie.

Dans l'autre essai, l'orforglipron a réduit l'A1C de 2,1 % supplémentaires lorsqu'il était pris avec de l'insuline glargine.

Dans les deux essais, l'orforglipron a montré une perte de poids et des améliorations de plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire, a déclaré la société. Les patients ont reçu une dose de 3 mg, 12 mg ou 36 mg d'orforglipron pendant 40 semaines dans les deux études.

Lors d'un précédent essai en tête-à-tête sur chez des adultes atteints de diabète de type 2, l'orforglipron a réduit la glycémie moyenne et le poids de manière plus efficace que Rybelsus, l'ancienne pilule GLP-1 de Novo.

"Ensemble, ces résultats renforcent le potentiel de l'orforglipron à devenir une nouvelle norme de soins pour les personnes atteintes de diabète de type 2", a déclaré Jeff Emmick, vice-président principal du développement des produits, Lilly Cardiometabolic Health.

Les résultats d'un autre essai sont attendus au premier trimestre 2026.

Lilly prévoit de soumettre l'orforglipron pour le traitement du diabète de type 2 aux agences réglementaires mondiales en 2026, tandis que la soumission pour le traitement de l'obésité est prévue d'ici la fin de l'année.