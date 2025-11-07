 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 949,37
-0,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La perte trimestrielle de Trump Media se creuse en raison de l'augmentation des coûts
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 16:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe Trump Media & Technology

DJT.O a annoncé vendredi une perte plus importante au troisième trimestre et une baisse de son chiffre d'affaires, en raison d'une augmentation des dépenses, soulignant les obstacles financiers importants auxquels est confrontée la société mère Truth Social.

Les actions de l'entreprise, un favori volatile des investisseurs de détail, ont chuté de plus de 3 % dans les échanges du matin.

Trump Media, qui n'a cessé d'enregistrer des pertes depuis sa création, doit relever le défi de convertir la présence très médiatisée du président Donald Trump sur sa plateforme Truth Social en une source de revenus viable. Les revenus de l'entreprise proviennent principalement de la publicité sur la plateforme.

La fortune de l'entreprise est inextricablement liée à l'engagement sur Truth Social, qui sert de principal canal de communication pour Trump .

La société a déclaré un revenu total de 972 900 dollars pour le troisième trimestre clos en septembre, soit une baisse de 3,8 % par rapport à l'année précédente.

En août, Trump Media et Crypto.com ont conclu un accord avec une société d'acquisition de chèques en blanc pour lancer une nouvelle entreprise qui poursuivrait une stratégie de type trésor pour accumuler les jetons natifs de la plateforme de crypto-monnaie CRO, approfondissant ainsi les liens de Trump avec l'industrie de la crypto-monnaie.

Trump Media a déclaré une perte nette de 54,8 millions de dollars, plus importante que les 19,2 millions de dollars déclarés au cours de la même période l'année dernière. Il a enregistré 20,3 millions de dollars de frais juridiques au cours du trimestre.

Trump Media & Technology Group est entré en bourse en mars 2024 à la suite d'une fusion avec une société d'acquisition à vocation spéciale. L'action a été sujette à de hauts niveaux de volatilité depuis ses débuts, se négociant souvent en fonction des nouvelles politiques et de l'élan des investisseurs de détail.

Contrairement à la plupart des entreprises de médias sociaux cotées en bourse, Trump Media ne publie pas régulièrement d'indicateurs de performance clés tels que le nombre d'utilisateurs actifs mensuels ou quotidiens. La société est dirigée par le directeur général Devin Nunes, un ancien membre républicain du Congrès.

Devises

Valeurs associées

TRUMP MEDIA RG-A
12,8397 USD NASDAQ -3,68%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • États-Unis : Comment le shutdown peut impacter la circulation aérienne ?
    États-Unis : Comment le shutdown peut impacter la circulation aérienne ?
    information fournie par France 24 07.11.2025 17:01 

    Des centaines de vols ont été annulés vendredi 7 novembre dans les aéroports américains en raison du blocage budgétaire qui s'étire et a conduit les autorités à alléger le trafic aérien face à la pénurie d'aiguilleurs du ciel. Pour aller plus loin, Julien Labarre, ... Lire la suite

  • COP30: ambiance à Belém au deuxième jour du sommet des chefs d'Etat
    COP30: ambiance à Belém au deuxième jour du sommet des chefs d'Etat
    information fournie par AFP Video 07.11.2025 16:52 

    Images de la ville de Belém et du lieu où se déroulera la COP30, alors que des dirigeants mondiaux se réunissent pour la deuxième journée du sommet des chefs d'Etat sur le climat.

  • Photo de famille au sommet des chefs d'État avant la COP30
    Photo de famille au sommet des chefs d'État avant la COP30
    information fournie par AFP Video 07.11.2025 16:50 

    Des dirigeants mondiaux posent pour une photo de groupe au deuxième jour d'un sommet à Belem, en Amazonie brésilienne, avant la 30e conférence sur le climat de l'ONU, qui s'ouvre la semaine prochaine.

  • ( AFP / STRINGER )
    USA: la confiance des consommateurs au plus bas depuis plus de trois ans
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.11.2025 16:49 

    Le moral des consommateurs américains s'enfonce nettement en novembre, pour atteindre son plus bas niveau depuis juin 2022, selon un baromètre régulier de l'université du Michigan, qui fait référence, publié vendredi. L'indice mesurant cette confiance ressort à ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank