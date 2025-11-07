La perte trimestrielle de Trump Media se creuse en raison de l'augmentation des coûts

Le groupe Trump Media & Technology

DJT.O a annoncé vendredi une perte plus importante au troisième trimestre et une baisse de son chiffre d'affaires, en raison d'une augmentation des dépenses, soulignant les obstacles financiers importants auxquels est confrontée la société mère Truth Social.

Les actions de l'entreprise, un favori volatile des investisseurs de détail, ont chuté de plus de 3 % dans les échanges du matin.

Trump Media, qui n'a cessé d'enregistrer des pertes depuis sa création, doit relever le défi de convertir la présence très médiatisée du président Donald Trump sur sa plateforme Truth Social en une source de revenus viable. Les revenus de l'entreprise proviennent principalement de la publicité sur la plateforme.

La fortune de l'entreprise est inextricablement liée à l'engagement sur Truth Social, qui sert de principal canal de communication pour Trump .

La société a déclaré un revenu total de 972 900 dollars pour le troisième trimestre clos en septembre, soit une baisse de 3,8 % par rapport à l'année précédente.

En août, Trump Media et Crypto.com ont conclu un accord avec une société d'acquisition de chèques en blanc pour lancer une nouvelle entreprise qui poursuivrait une stratégie de type trésor pour accumuler les jetons natifs de la plateforme de crypto-monnaie CRO, approfondissant ainsi les liens de Trump avec l'industrie de la crypto-monnaie.

Trump Media a déclaré une perte nette de 54,8 millions de dollars, plus importante que les 19,2 millions de dollars déclarés au cours de la même période l'année dernière. Il a enregistré 20,3 millions de dollars de frais juridiques au cours du trimestre.

Trump Media & Technology Group est entré en bourse en mars 2024 à la suite d'une fusion avec une société d'acquisition à vocation spéciale. L'action a été sujette à de hauts niveaux de volatilité depuis ses débuts, se négociant souvent en fonction des nouvelles politiques et de l'élan des investisseurs de détail.

Contrairement à la plupart des entreprises de médias sociaux cotées en bourse, Trump Media ne publie pas régulièrement d'indicateurs de performance clés tels que le nombre d'utilisateurs actifs mensuels ou quotidiens. La société est dirigée par le directeur général Devin Nunes, un ancien membre républicain du Congrès.