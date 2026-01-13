La perte d'un milliard de dollars subie par Johnson & Johnson à la suite du rachat d'une entreprise de robotique est réduite par la Cour suprême du Delaware

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la déclaration de Johnson & Johnson, paragraphes 7-8) par Jonathan Stempel

Johnson & Johnson JNJ.N a convaincu la plus haute juridiction du Delaware de rejeter une partie d'une indemnité d'un milliard de dollars pour avoir violé son accord de 2019 sur l'achat d'Auris Health, un fabricant de robots chirurgicaux.

Dans une décision unanime rendue lundi, la Cour suprême du Delaware a annulé une partie des dommages-intérêts accordés en septembre 2024 aux anciens actionnaires d'Auris, qui accusaient Johnson & Johnson de ne pas avoir soutenu la technologie iPlatform d'Auris et d'avoir été trop lent à obtenir les autorisations réglementaires nécessaires à la mise sur le marché des appareils.

Cette décision signifie que les dommages et intérêts, y compris les intérêts, pourraient diminuer de quelques centaines de millions de dollars après avoir été recalculés.

Fortis Advisors, qui représente les actionnaires, a accusé J&J d'avoir frauduleusement incité Auris à accepter des paiements subordonnés à la réalisation de certaines "étapes", au lieu d'une somme plus importante versée d'emblée en vue de l'acquisition. L'opération valorisait Auris à 3,4 milliards de dollars.

Dans une décision de 87 pages, la juge Abigail LeGrow a rejeté la conclusion d'un juge de la Delaware Chancery Court selon laquelle Johnson & Johnson avait l'obligation implicite d'essayer d'obtenir l'approbation nécessaire avant la fin de 2021 pour un produit iPlatform lié aux procédures abdominales.

La Cour suprême a néanmoins confirmé la plupart des conclusions de la vice-chancelière Lori Will et lui a ordonné de recalculer les dommages-intérêts.

Johnson & Johnson, dont le siège se trouve à New Brunswick, dans le New Jersey, a déclaré qu'il évaluait les prochaines étapes.

"Nous sommes heureux que la Cour ait annulé la substitution inappropriée par le tribunal de première instance de ses opinions subjectives à l'accord soigneusement négocié par les parties sur les exigences réglementaires importantes", a déclaré la société. "Nous sommes déçus que le tribunal n'ait pas suivi de la même manière le langage du contrat en autorisant le reste de la décision du tribunal de première instance à rester en vigueur

Philippe Selendy, avocat de Fortis, a déclaré que la décision montrait que Johnson & Johnson "avait inexcusablement violé l'accord de fusion et privé le monde du robot chirurgical transformateur et salvateur d'Auris, ainsi que de la fraude de J&J à l'égard d'Auris"