La perte d'un milliard de dollars subie par Johnson & Johnson à la suite du rachat d'une entreprise de robotique est réduite par la Cour suprême du Delaware

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Johnson & Johnson JNJ.N a convaincu la plus haute juridiction du Delaware de rejeter une partie d'une indemnité d'un milliard de dollars pour avoir violé son accord de 2019 sur l'achat d'Auris Health, un fabricant de robots chirurgicaux.

Dans une décision unanime rendue lundi, la Cour suprême du Delaware a annulé une partie des dommages-intérêts accordés en septembre 2024 aux anciens actionnaires d'Auris, qui accusaient Johnson & Johnson de ne pas avoir soutenu la technologie iPlatform d'Auris et d'avoir été trop lent à obtenir les autorisations réglementaires nécessaires à la mise sur le marché des appareils.

Fortis Advisors, qui représente les actionnaires, accuse J&J d'avoir frauduleusement incité Auris à accepter des paiements subordonnés à la réalisation de certaines "étapes", au lieu d'un versement initial plus important en vue de l'acquisition. L'opération valorisait Auris à 3,4 milliards de dollars.

Dans une décision de 87 pages, la juge Abigail LeGrow a rejeté la conclusion d'un juge de la Delaware Chancery Court selon laquelle Johnson & Johnson avait l'obligation implicite d'essayer d'obtenir l'approbation nécessaire avant la fin de 2021 pour un produit iPlatform lié aux procédures abdominales.

Le tribunal a néanmoins confirmé la plupart des conclusions de la vice-chancelière Lori Will. Il lui a ordonné de recalculer les dommages-intérêts, qui pourraient diminuer de quelques centaines de millions de dollars après prise en compte des intérêts.

J&J et les avocats de la société basée à New Brunswick, dans le New Jersey, n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Philippe Selendy, avocat de Fortis, a déclaré que la décision montrait que Johnson & Johnson "a inexcusablement violé l'accord de fusion et privé le monde du robot chirurgical transformateur et salvateur d'Auris, ainsi que de la fraude de J&J à l'égard d'Auris"