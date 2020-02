Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La période d'incubation du coronavirus pourrait atteindre les 27 jours Reuters • 22/02/2020 à 07:48









SHANGHAI, 22 février (Reuters) - Un septuagénaire chinois du Hubei a contracté le coronarivus apparu à la fin de l'année dernière dans cette province de Chine mais n'en a développé les symptômes que 27 jours plus tard, ont annoncé samedi les autorités locales. La communauté scientifique estimait jusqu'à présent que la période d'incubation du covid-19 était de 14 jours. Une incubation plus longue, durant laquelle un individu porteur du virus peut être contaminant sans en avoir conscience, pourrait compliquer les efforts engagés pour contenir la propagation de l'épidémie qui a fait jusqu'à présent plus de 2.300 décès en Chine et à l'étranger. D'après le gouvernement provincial du Hubei, l'homme en question, âgé de 70 ans, a été en contact avec sa soeur, malade, le 24 janvier. Il a été pris de fièvre le 20 février et la présence du virus dans son organisme a été détectée le lendemain. (Samuel Shen et Ryan Woo version française Henri-Pierre André)

