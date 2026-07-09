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La période d'exclusivité de Steadfast est prolongée, alors qu'un consortium américain réaffirme son offre de 5,3 milliards de dollars
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 02:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société australienne Steadfast SDF.AX a annoncé jeudi qu’Amwins Group et Dragoneer Investment avaient réaffirmé leur offre de rachat évaluant le courtier en assurance à 7,7 milliards de dollars australiens (5,34 milliards de dollars), ce qui a entraîné une prolongation de quatre semaines de la période d’exclusivité.

Voici quelques détails:

* Le consortium a réaffirmé son offre de 6 dollars australiens par action , ce qui valorise l’entreprise, dont le siège social est situé à Sydney, à 7,7 milliards de dollars australiens.

* Le prix de l’offre représente une prime de 52 % par rapport au dernier cours de clôture avant le dépôt de la proposition initiale.

* Cette offre actuelle est la troisième et la plus élevée, les offres précédentes de 5,50 et 5,83 dollars australiens par action n’ayant pas abouti à un accord.

* Dans le cadre de l'opération proposée, Amwins, un distributeur d'assurances, acquerra les activités d'agence de souscription de Steadfast, tandis que la société américaine Dragoneer Investment prendra le contrôle de l'activité de courtage de détail.

* L'action de la société a légèrement progressé de 0,4 % à 5,17 dollars australiens en début de séance, tandis que l'indice ASX 200 .AXJO reculait de 0,8 %.

(1 $ = 1,4426 dollar australien)

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