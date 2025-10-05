La PDG de Radio France inquiète d'une "polarisation" du débat sous l'impulsion des médias Bolloré

La PDG de Radio France, Sibyle Veil, lors de la conférence d'automne à la Maison de la Radio et de la Musique, siège de Radio France, le 4 septembre 2025 à Paris ( AFP / Sébastien DUPUY )

La PDG de Radio France Sibyle Veil dénonce le "dénigrement permanent" dont fait l'objet l'audiovisuel public de la part des médias de la galaxie Bolloré et s'inquiète de la "polarisation" grandissante du débat public en France, dans un entretien diffusé dimanche.

"Nous ne pouvons pas accepter ce dénigrement permanent et, plus fondamentalement, on ne doit pas importer en France la violence et la polarisation qu’on a vues naître aux États-Unis", a déploré dans une interview à La Tribune Dimanche la présidente de Radio France, dont le groupe a été secoué par l'affaire Legrand-Cohen.

"La semaine où le pays changeait de Premier ministre, au cœur de manifestations sociales et d’instabilités internationales, CNews a réussi à consacrer jusqu’à 80% de son temps d’antenne à nous matraquer", a-t-elle souligné.

La diffusion d'une vidéo début septembre par le média conservateur L'Incorrect a déclenché une vive polémique politico-médiatique et un affrontement inédit entre les médias privés dans le giron du milliardaire Vincent Bolloré et l'audiovisuel public.

On y voit les journalistes Thomas Legrand et Patrick Cohen, collaborateurs réguliers de France Inter et France 5, échanger avec des responsables du PS, suscitant des accusations de connivence, que les deux intéressés ont contestées.

"Je n’ai jamais formulé d’attaques, mais il est normal de défendre un service public de la nation quand des campagnes virulentes sont menées contre lui", a insisté Sibyle Veil. "Ces attaques de concurrents sont tout sauf désintéressées et impartiales. Leur objectif est de délégitimer l’audiovisuel public et d’obtenir sa destruction."

Elle s'est en revanche refusée à qualifier CNews de chaine d'extrême droite comme l'a fait la présidente de France Télévisions Delphine Ernotte Cunci.

La patronne du groupe public a également défendu l'existence d'un audiovisuel public fort, alors que des responsables à droite et à l'extrême droite appellent à sa privatisation: "que veut-on pour notre pays, avoir des médias souverains et solides qui informent de manière fiable ou bien uniquement des médias d’opinion et des réseaux sociaux qui vampirisent le débat ?".

Concernant le travail sur l'impartialité du service public lancé par l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel, Sibyle Veil qui doit être entendue par le Sénat mercredi, s'est dite "très sereine".

Interrogée sur la réforme de l'audiovisuel public actuellement à l'arrêt, Sibyle Veil a appelé à temporiser, jugeant la réforme "coûteuse".