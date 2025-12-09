 Aller au contenu principal
La participation de Meta dans le fabricant de Ray-Ban EssilorLuxottica est "d'au moins 3 %", selon le directeur du conseil d'administration
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 17:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte dans les paragraphes 8-9, lien vers un article connexe) par Mathieu Rosemain

Meta META.O , propriétaire de Facebook, détient une participation d'au moins 3% dans EssilorLuxottica ESLX.PA , a déclaré mardi un membre du conseil d'administration de la société européenne à l'origine des lunettes Ray-Ban.

La participation de Meta a été précédemment rapportée par des sources mais n'a pas été confirmée par l'une ou l'autre entreprise. Les deux entreprises travaillent en étroite collaboration sur les lunettes Ray-Ban Meta dotées de l'intelligence artificielle.

Jose Gonzalo, directeur exécutif de la banque d'investissement publique française Bpifrance et administrateur indépendant au conseil d'administration d'EssilorLuxottica, a déclaré que l'investissement de Meta pourrait augmenter.

"C'est au moins 3 %, et possiblement jusqu'à 5 %, bien que probablement dans la partie inférieure de cette fourchette, a déclaré M. Gonzalo. Il a également déclaré que "rien ne les empêche de continuer à augmenter (leur participation)". Meta n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire, tandis qu'EssilorLuxottica n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

M. Gonzalo a déclaré que Meta ne cherchait pas actuellement à obtenir un siège au conseil d'administration.

"Elle n'est pas représentée au conseil d'administration et n'a pas demandé à l'être", a-t-il déclaré.

Les lunettes Ray-Ban Meta , qui permettent aux porteurs de prendre des photos, de diffuser du contenu et de parler à un assistant IA, ont stimulé les ventes d'EssilorLuxottica cette année.

Toutefois, le partenariat est confronté à la concurrence croissante des géants de la technologie, notamment Google, qui a annoncé des projets de lunettes intelligentes avec Warby Parker d'ici 2026, et Apple, qui développerait sa propre version.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ESSILORLUXOTTICA
286,3000 EUR Euronext Paris -5,57%
META PLATFORMS
656,5000 USD NASDAQ -1,54%
