La part de femmes managers progresse dans les sociétés de gestion

(NEWSManagers.com) - Après la publication d'un premier volet de son étude sur la mixité dans les sociétés de gestion en France en octobre de l'année dernière, l'Association française de la gestion financière (AFG) a poursuivi ses enquêtes. Alors qu'elle organise ce 7 octobre dans le cadre de l'Invest Week Paris une matinée de conférences intitulée " ESG prospective morning" , son groupe de travail dédié à la question de la diversité dévoilera le second volet de cette étude, dédié essentiellement à la place des femmes dans les organes de direction. Il a été mis à jour avec les données 2019 et 2020.

Le premier volet avait ainsi mentionné une répartition de 42% de femmes et 58% d'hommes parmi les salariés des sociétés de gestion (SGP). Une répartition restée stable sur un an alors que dans le même temps l'ensemble des effectifs a progressé de 3 % à l' échelle de l' industrie de la gestion d' actifs.

Le bât blesse toutefois au niveau de la répartition entre cadres et non cadres. Ainsi, les cadres sont à 60% des hommes, soit un peu plus que ce que l'on retrouve dans l'ensemble de l'économie française (57,8 % en 2019). Au sein des non-cadres, les hommes ne représentent plus que 65% des effectifs des SGP.

Au sein de la population salariée féminine des SGP, le pourcentage de non-cadres est en légère baisse, passant de 12,3 % en 2019 à 11,4 % en 2020. Le pourcentage de non-cadres parmi les hommes a diminué de 4,9 % à 4,3 %.

L' année 2020 semble donc avoir été marquée par un léger rattrapage, avec une hausse de + 7,9 % du nombre de femmes managers, contre une évolution de + 6,4 % chez les hommes. Au global, le pourcentage de managers femmes (6,9 % en 2020 et 6,6 % en 2019) dans l' ensemble des salariés est près de deux fois plus faible que celui des hommes (12,5 % en 2020 et 12,1 % en 2019). Cependant, la part des femmes managers parmi les cadres femmes est de 18,5 % en 2020 (17,8 % en 2019). Celle des hommes managers est de 22,4 % en 2020 (21,9 % en 2019).

Concernant les promotions, 41,4 % étaient attribuées à des femmes en 2020 (43,6 % en 2019), soit un niveau similaire à la représentation des femmes dans l' ensemble des salariés. Relativement à l' ensemble des salariés, 2,7 % ont été promues en 2020 (2,8 % en 2019), contre 3,8 % pour les hommes (3,6 % en 2019). Cependant, au sein de la population salariée féminine, le pourcentage de promotions est de 6,1 % en 2020 (6,7 % en 2019). Le pourcentage de promotions parmi les salariés hommes était au même niveau, à 6,5 % en 2020 (6,4 % en 2019), " ce qui constitue une dynamique positive" , juge l'AFG.

L'Association doit aussi dévoiler ce matin, l'élaboration d'un guide de bonnes pratiques baptisé " Agir pour la mixité" et qui aborde plusieurs thématiques comme le recrutement mixte, les évolutions dans l'entreprise, l'équilibre vie professionnelle-personnelle ou encore le sexisme.