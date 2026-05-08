La panne du cloud d'Amazon au centre de données de Virginie du Nord est en grande partie résolue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* AWS indique que le rétablissement complet pourrait prendre plusieurs heures

* Coinbase réactive les transactions sur tous les marchés et annonce que le problème principal est entièrement résolu

* Cette panne met en évidence un problème de surchauffe dans les centres de données

(Ajout de la réponse du CME au paragraphe 9)

Les services cloud d'Amazon étaient en grande partie de nouveau opérationnels vendredi après qu'une surchauffe dans l'un de ses centres de données a provoqué une panne qui a affecté des entreprises, dont la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase.

Le géant du cloud AMZN.O a déclaré qu'il progressait dans la résolution du problème après qu'une forte hausse des températures dans un centre de données du nord de la Virginie a provoqué une coupure de courant jeudi. Une reprise complète prendrait plusieurs heures, a-t-il indiqué.

Coinbase COIN.O a déclaré que ses services avaient été rétablis après que la panne eut entravé leur disponibilité.

La surchauffe dans les centres de données constitue un problème majeur pour les entreprises: les serveurs cloud et d'IA avancés qui traitent les données nécessitent d'énormes quantités d'énergie et dégagent une chaleur intense. Pour réguler la chaleur, les opérateurs de centres de données se tournent de plus en plus vers l'eau ou des liquides de refroidissement spécialisés, qui sont des milliers de fois plus efficaces que le refroidissement par air traditionnel.

La panne de jeudi était la deuxième interruption majeure due à une surchauffe ces derniers mois, après que la plateforme de produits dérivés CME Group CME.O ait subi en novembre dernier l'une de ses plus longues pannes depuis des années, en raison d'une défaillance du système de refroidissement dans les centres de données gérés par CyrusOne.

À 8 h 12 (heure de l'Est), le nombre de signalements de pannes concernant AWS sur le site de suivi des pannes Downdetector était tombé à 72, contre un pic de près de 600 jeudi soir.

AWS a mis en service des capacités supplémentaires pour son système de refroidissement, mais a indiqué que l'ajout de la capacité nécessaire pour rétablir en toute sécurité tous les systèmes encore affectés prenait plus de temps que prévu.

La plateforme de cloud computing a également indiqué avoir détourné le trafic de la zone de disponibilité touchée pour la plupart des services. Une "zone de disponibilité" comprend un ou plusieurs centres de données physiques connectés et est conçue pour fonctionner de manière indépendante au sein d’une région AWS.

La plateforme de transactions du CME Group, le plus grand marché de produits dérivés au monde, avait également rencontré des problèmes techniques plus tôt, mais était de nouveau en ligne après avoir effectué des travaux de maintenance essentiels. La panne d'AWS n'a eu aucun impact sur le CME Group, a déclaré la société.

AWS a connu une panne majeure en octobre dernier qui a provoqué des perturbations mondiales sur des milliers de sites, y compris certaines des applications les plus populaires comme Snapchat et Reddit.

Il s'agissait de la plus importante perturbation Internet depuis que le dysfonctionnement de CrowdStrike en 2024 avait paralysé les systèmes technologiques des hôpitaux, des banques et des aéroports, mettant en évidence la vulnérabilité des technologies interconnectées à l'échelle mondiale.