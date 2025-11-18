La panne de Cloudflare coupe l'accès à X, ChatGPT et à d'autres plateformes web pour des milliers de personnes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture tout au long du texte pour ajouter des détails sur la panne)

Lesprincipales plates-formes Internet, dont X et ChatGPT, étaient inaccessibles pour des milliers d'utilisateurs dans le monde entier mardi, car la société d'infrastructure Web Cloudflare NET.N a été touchée par une panne qui a perturbé les services Internet.

Cloudflare, dont le réseau gère environ un cinquième du trafic web, a déclaré avoir commencé à enquêter sur la dégradation du service interne vers 6h40 ET. Elle a mis en place un correctif, mais certains clients pourraient encore être affectés pendant la reprise du service.

L'incident a apparemment empêché des milliers d'utilisateurs d'accéder à des plateformes telles que Canva, X, Grindr et ChatGPT, comme l'ont signalé les utilisateurs à Downdetector. Les rapports concernant les problèmes avec Cloudflare étaient toutefois tombés à environ 600 à 8 heures du matin (heure de l'Est), après avoir atteint un pic de près de 5 000, a montré l'outil de suivi des pannes.

Downdetector suit les pannes en rassemblant des rapports d'état provenant d'un certain nombre de sources. Les chiffres étant basés sur les rapports soumis par les utilisateurs, le nombre réel d'utilisateurs touchés peut varier.

"Nous avons constaté un pic de trafic inhabituel vers l'un des services de Cloudflare à partir de 11:20 UTC. Cela a provoqué des erreurs dans le trafic passant par le réseau de Cloudflare", a déclaré l'entreprise dans un communiqué envoyé par courriel. "Nous sommes tous sur le pont pour nous assurer que tout le trafic est servi sans erreur."

X et OpenAI, le créateur de ChatGPT, n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Cette panne est la dernière en date à frapper les services internet. Le mois dernier, le service Azure de Microsoft a également été confronté à un problème, tandis que les perturbations du service AWS d'Amazon AMZN.O ont provoqué des turbulences mondiales sur des milliers de sites web et certaines des applications les plus populaires, telles que Snapchat

SNAP.N et Reddit RDDT.N , au début du mois d'octobre.