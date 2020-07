Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Nouvelle-Zélande suspend son traité d'extradition avec Hong Kong Reuters • 28/07/2020 à 02:52









(Actualisé tout du long avec précisions, déclarations) WELLINGTON, 28 juillet (Reuters) - La Nouvelle-Zélande a suspendu mardi son traité d'extradition avec Hong Kong du fait de l'imposition par la Chine d'une nouvelle loi de sécurité nationale dans le territoire, a annoncé le gouvernement, imitant ainsi l'Australie et la Grande-Bretagne notamment. "La Nouvelle-Zélande ne peut plus avoir confiance dans l'indépendance suffisante du système judiciaire de Hong Kong vis-à-vis de la Chine", a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Winston Peters. "Si la Chine montre à l'avenir qu'elle adhère au principe 'un pays, deux systèmes', nous pourrions alors reconsidérer cette décision", a-t-il ajouté. Pékin considère la nouvelle loi sécuritaire adoptée ce mois-ci pour Hong Kong comme indispensable pour ramener l'ordre dans l'ancienne colonie britannique après les manifestations antigouvernementales parfois violentes de l'an dernier. Les détracteurs y voient une bascule vers l'autoritarisme. La Grande-Bretagne, l'Australie et le Canada ont tous suspendu leurs traités d'extradition avec Hong Kong plus tôt ce mois-ci, tandis que les Etats-Unis ont mis fin au traitement préférentiel qui a contribué à faire du territoire l'un des pôles financiers mondiaux. Winston Peters a aussi indiqué que Hong Kong serait traitée de la même manière que la Chine pour les exportations de technologies militaires et à double usage, dans le cadre d'un examen de l'ensemble des relations que la Nouvelle-Zélande entretient avec la région administrative spéciale. Une note a par ailleurs été publiée pour aviser les ressortissants néo-zélandais des risques liés à la nouvelle loi de sécurité nationale à Hong Kong, a dit le chef de la diplomatie néo-zélandaise. La loi permet notamment pour la première fois à des agents chinois de s'installer à Hong Kong et d'extrader des suspects vers la Chine continentale. La Chine est le principal partenaire commercial de la Nouvelle-Zélande. Les relations entre les deux pays se sont tendues récemment après que la nation du Pacifique a soutenu la participation de Taiwan à une assemblée de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur fond de pandémie de coronavirus. (Praveen Menon; version française Jean Terzian)

