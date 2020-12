Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Nouvelle-Zélande promet la neutralité carbone d'ici à 2025 Reuters • 02/12/2020 à 05:43









WELLINGTON, 2 décembre (Reuters) - La Nouvelle-Zélande s'est engagée à la neutralité carbone dans son secteur public d'ici à 2025 en déclarant mercredi l'urgence climatique, une démarche symbolique dont les détracteurs ont souligné la nécessité qu'elle soit suivie de mesures importantes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. "Cette déclaration est une reconnaissance de la future génération. Une reconnaissance que le fardeau qu'ils vont porter si nous n'agissons pas maintenant", a déclaré la Première ministre Jacinda Ardern devant le parlement. A l'issue d'une heure de débats, une majorité d'élus se sont prononcés en faveur de la déclaration d'urgence climatique. Le principal parti d'opposition a voté non, déclarant qu'il s'agissait seulement d'une annonce vertueuse. Plus d'une trentaine de pays, dont le Japon, le Canada, la France et la Grande-Bretagne, ont préalablement déclaré l'urgence climatique. (Praveen Menon; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.