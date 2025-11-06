La nouvelle stratégie de Volvo Cars vise une marge bénéficiaire opérationnelle de 8 %

Volvo Cars VOLCARb.ST a déclaré jeudi qu'il visait une marge bénéficiaire opérationnelle à long terme de plus de 8% dans le cadre d'une refonte de sa stratégie.