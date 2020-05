Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La nouvelle Peugeot 3008 sera entièrement fabriquée à Sochaux-médias Reuters • 26/05/2020 à 12:48









PARIS, 26 mai (Reuters) - La direction de PSA a informé les instances représentatives du personnel que la future génération de ses Peugeot 3008 serait entièrement fabriquée à Sochaux, rapporte mardi France Bleu Belfort-Montbéliard. "Le site de Sochaux a obtenu l'affectation de la future génération de Peugeot 3008, véhicule à succès, sur la base d'un engagement sur la performance et la qualité", indique la direction dans un communiqué cité https://www.francebleu.fr/infos/transports/peugeot-la-nouvelle-3008-sera-fabriquee-a-sochaux-1590484585 par la station de radio. Une nouvelle génération de plateforme électrifiée sera mise en place. Elle sera adaptée à la conception des futurs véhicules thermiques mais aussi électriques et hybrides. Selon la direction, cette production donne "une visibilité industrielle sur plus d'une dizaine d'années", ajoute France Bleu Belfort Montbéliard. Cette annonce intervient à quelques heures de la présentation du plan de soutien au secteur de l'automobile par Emmanuel Macron. (Henri-Pierre André, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris +4.00%