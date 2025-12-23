La nouvelle offre de Paramount pour Warner Bros n'est pas suffisante, selon un important investisseur

Harris Oakmark estime que l'offre modifiée de Paramount n'est pas suffisante

Le conseil d'administration de Warner Bros privilégie l'offre plus sûre de Netflix

La guerre des enchères témoigne de la qualité des actifs de Warner Bros, selon les investisseurs

(Mise à jour du premier paragraphe pour refléter la date de la nouvelle interview) par Ross Kerber et Dawn Kopecki

La dernière offre de Paramount Skydance PSKY.O pour acheter Warner Bros Discovery WBD.O n'est toujours pas assez bonne pour l'actionnaire principal Harris Oakmark, a déclaré l'investisseur à Reuters lundi.

Le cinquième actionnaire de Warner Bros, qui détient 96 millions d'actions, soit environ 4% des actions à la fin du mois de septembre, a déclaré qu'il attendrait davantage de la part de Paramount, contrôlée par la famille Ellison.

"Les changements dans la nouvelle offre de Paramount étaient nécessaires, mais pas suffisants", a déclaré Alex Fitch, gestionnaire de portefeuille chez Harris Oakmark et directeur de la recherche américaine, dans un courriel adressé à Reuters. "Nous considérons que les deux accords sont à égalité et qu'il y a un coût à changer de voie. Si Paramount veut vraiment gagner, il va falloir qu'elle propose une incitation plus importante."

Paramount a modifié lundi son offre hostile de 108,4 milliards de dollars pour le célèbre studio hollywoodien afin de renforcer son financement.

Le cofondateur d'Oracle ORCL.N , Larry Ellison, dont le fils David est propriétaire de Paramount, garantit désormais personnellement 40,4 milliards de dollars de l'offre pour s'assurer Warner Bros, qui possède HBO Max et contrôle les franchises Harry Potter, Lord of the Rings et Superman.

Les questions concernant le financement, dont une grande partie était détenue dans un trust révocable, ont fait que certains investisseurs de Warner Bros n'étaient pas sûrs d'accepter l'offre.

Paramount a également augmenté les frais qu'elle paiera, les portant à 5,8 milliards de dollars, contre 5 milliards de dollars si les régulateurs n'approuvent pas l'accord, pour s'aligner sur une offre concurrente de Netflix NFLX.O , bien qu'elle n'ait pas augmenté son offre de 30 dollars par action.

DES ACTIFS MÉDIATIQUES DE PREMIER ORDRE

Les investisseurs de Warner Bros ont désormais jusqu'au 21 janvier, au lieu du 8 janvier, pour accepter ou rejeter l'offre publique d'achat.

Mercredi, le conseil d'administration de Warner Bros a recommandé à l'unanimité aux actionnaires de rejeter l'offre précédente de Paramount au profit de l'offre de Netflix, estimant que le financement n'offrait pas une "garantie totale".

Même si l'offre de Netflix (23,25 dollars par action) est inférieure, le conseil d'administration a déclaré que son offre était supérieure parce que le financement était plus sûr et qu'elle incluait 4,50 dollars en actions ordinaires de Netflix ainsi que ce que Warner Bros pourrait obtenir lorsqu'elle scinderait Discovery Global dans le cadre de l'opération.

La guerre des enchères témoigne de la qualité des actifs de Warner Bros, a déclaré Yussef Gheriani, directeur des investissements de la société d'investissement de Chicago IHT Wealth Management, qui possède 16 000 actions de Warner Bros, 6 500 actions de Netflix et 60 000 actions de Paramount.

"Il est vraiment rare d'avoir l'occasion d'ajouter des actifs médiatiques de premier ordre à son portefeuille", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il suivrait probablement les conseils du conseil d'administration sur la vente: "Ils connaissent parfaitement l'entreprise et comprennent mieux que nous les nuances associées à la transaction."

L'investisseur Thomas Poehling, qui possède 484 000 actions de Warner Bros et 639 000 de Paramount, a déclaré qu'il accepterait probablement l'offre révisée si Netflix ne riposte pas, car Paramount a de meilleures chances d'obtenir l'approbation des autorités de régulation.

La garantie d'Ellison "ajoute beaucoup de stabilité à cette offre et élimine une grande partie de l'incertitude financière", a-t-il déclaré.

Gheriani et Poehling ne sont pas les seuls investisseurs à détenir des actions des studios de cinéma rivaux. Vanguard, State Street et BlackRock sont les trois principaux actionnaires de Warner Bros , contrôlant à eux trois au moins 22 % de la société.

Tous trois figurent également parmi les dix premiers investisseurs de Paramount et de Netflix. Aucun d'entre eux n'a souhaité commenter pour cet article.